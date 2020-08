Stand: 13.08.2020 07:20 Uhr - NDR 90,3

Warten auf Corona-Testzentrum in Hamburger Innenstadt

Zum Ende der Urlaubs-Reisewelle gibt es noch immer kein Testzentrum in der Nähe vom Hamburger ZOB oder dem Hauptbahnhof. Bereits vor zehn Tagen wurde eine Anlaufstelle in der Innenstadt angekündigt. Die Planung laufe noch, heißt es dazu von der Gesundheitsbehörde.

Corona-Testzentrum lässt auf sich warten







Kostenlose Tests in Farmsen und Altona

Für Reisende, die mit dem Zug, dem Bus oder mit dem Auto aus Risikogebieten zurückkehren, gelte die Test- und Meldepflicht aber genauso, wie für Flugreisende, betont die Behörde. Kostenlos testen lassen können sich die Rückkehrer beispielsweise in den Testzentren der Kassenärztlichen Vereinigung in den Stadtteilen Farmsen und Altona. Dafür müssen sie dann aber möglicherweise einmal durch die Stadt reisen.

Mehr als 7.000 Corona-Tests am Flughafen

Das Testzentrum am Flughafen haben in den ersten zehn Tagen knapp 7.300 Menschen genutzt. Rund ein Prozent der Corona-Tests dort war positiv. Am Flughafen helfen seit Mittwoch auch Bundeswehrsoldaten den Gesundheitsämtern. Sie sichten, sortieren und verteilen die sogenannten Aussteigekarten der Passagiere - Daten, die den Ämtern bei der Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionsketten helfen sollen.

Flugreisende müssen ihre Reise dank der Karten auch nicht nochmal beim Gesundheitsamt melden. Für alle Rückkehrer aus Risikogebieten, ist das sonst Pflicht. Wer sich nicht daran hält, oder die Testpflicht oder die Quarantäne ignoriert, verstößt gegen das Infektionsschutzgesetz. Das kann nicht nur teuer werden, sondern auch mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.08.2020 | 06:00 Uhr