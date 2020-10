Viele Corona-Neuinfektionen zum Wochenstart Stand: 05.10.2020 15:05 Uhr Nach einem Wochenende mit vergleichsweise vielen Corona-Neuinfektionen, sieht die Lage auch zum Wochenstart ähnlich aus.

98 neue bestätigte Coronavirus-Fälle gibt es im Vergleich zum Vortag. Damit steigt die Zahl seit Beginn der Pandemie auf 8.338. Unter anderem wurden nach Informationen von NDR 90,3 bei Besuchern der Hamburger Bar "Katze" neue Corona-Infektionen nachgewiesen. Mindestens sieben neue positive Testergebnisse gibt es hier.

25 bestätigte Corona-Fälle im Heim

Zudem wies das Gesundheitsamt im Bezirk Nord weitere Neuinfektionen in einem Pflegeheim nach. In dem Heim gibt es jetzt 25 bestätigte Corona-Fälle, also zehn mehr als am Sonntag. Welches Pflegeheim genau betroffen ist, teilte die Behörde nicht mit. Das Infektionsgeschehen in einem Alten- und Pflegeheim in Hamburg-Wandsbek ist laut Gesundheitsbehörde stabil, es stehen aber noch Tests aus. 40 Bewohner und Mitarbeiter haben sich nachweislich infiziert. Auch hier teilt die Behörde nicht mit, um welches Heim es sich konkret handelt.

Das Krankenhaus Groß-Sand in Wilhelmsburg wird laut Sozialbehörde weiterhin nicht von Rettungswagen angefahren, weil es in der Klinik vier Verdachtsfälle gibt.

Feiern als Infektionsherd

Mit Ergebnissen des Massentests in der Flüchtlingsunterkunft in Bergedorf rechnet die Behörde frühestens Mittwoch. Einer von 320 Bewohnern hatte sich mit Corona angesteckt. Da Küchen und anderen Räume am Curslacker Neuen Deich gemeinsam genutzt werden, wurden vorsorglich alle getestet. Viele neue Fälle verteilen sich laut dem Sprecher der Sozialbehörde Martin Helfrich auf Nachmeldungen und Ansteckungen innerhalb von Familien. Als weiteren Grund für die stark gestiegenen Fallzahlen nannte er auch die Feiern vom vorangegangenen Wochenende. Demnach würde sich vor allem die jüngere Altersgruppe bei Feiern in Gastronomie-Betrieben und Bars an den Wochenenden anstecken.

241 Menschen an Covid-19 gestorben

Am Wochenende gab es 65 Neuinfektionen, 112 am Sonnabend. Insgesamt haben sich inzwischen 8.240 Menschen in Hamburg nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 241 Menschen Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Mit 31 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt Hamburg aber weiter unter dem Grenzwert von 50. Wenn dieser überschritten wird, kann das neue Beschränkungen nach sich ziehen.

Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf 241 Menschen in Hamburg an Covid-19. Die Zahl blieb am Montag unverändert. Das RKI nannte für Hamburg 273 Tote, einen mehr als am Sonntag. Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle gestorbenen Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann alle Fälle, bei denen jemand einer Covid-19-Erkrankung erlegen ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.

