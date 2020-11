Tschentscher: "Hamburgs Corona-Maßnahmen beginnen zu wirken" Stand: 13.11.2020 14:31 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg bleibt weiter auf einem hohen Niveau. Aber: Sie gibt Anlass zur Hoffnung, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Tschentscher sprach davon, dass die aktuellen Corona-Beschränkungen anfangen zu wirken. Denn der Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus habe sich verlangsamt. Zuvor hatte sich der Bürgermeister mit Ärztevertreterinnen und -vertretern im Rathaus getroffen. Ob die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den kommenden Wochen tatsächlich gelockert werden können, wollte er aber nicht zusagen. "Ich verstehe das Bedürfnis, Planungssicherheit zu haben, sehr gut", so Tschentscher. Es sei jedoch sehr schwer, jetzt in die Glaskugel zu gucken. Vieles hänge davon ab, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickelten, so der SPD-Politiker weiter.

AUDIO: Corona-Spitzentreffen im Rathaus (1 Min)

Krankenhauspersonal in Hamburg wird knapp

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde lagen am Freitag zehn Corona-Patienten und -Patientinnen weniger in den Hamburger Kliniken als noch am Donnerstag. Auch die Zahl der Intensivpatienten und -patientinnen sank leicht. Aus Sicht der Krankenhäuser ist es aber noch viel zu früh, um Kontaktbeschränkungen wieder fallen zu lassen, sagte Stefan Kluge, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Er geht davon aus, dass die Zahl der Coronakranken in den Kliniken noch mindestens zwei bis drei Wochen steigt. Zunehmend werde das Personal knapp, Ärzte und Pfleger müssten nach monatelangen Einsätzen ersetzt werden. "Der Personalstamm in den Krankenhäusern ist endlich und definiert", so Kluge. "Auch wenn uns Menschen unterstützt haben, die schon im Ruhestand waren: Das Engagement ist etwas zurückgegangen", ergänzte er. Alle seien etwas müde angesichts dieser langen Pandemie.

Corona: UKE-Impfstudie läuft vielversprechend

Hoffnung verbreitete nach dem Spitzentreffen im Rathaus die Infektionsforscherin Marylyn Addo vom UKE. Neben dem Impfstoff des deutschen Herstellers Biontech gebe es aktuell noch zwei weitere Unternehmen, die kurz vor dem entscheidenden Durchbruch stünden. Auch die eigene Impfstoffstudie am UKE sei vielversprechend und erfolgreich. "Die Vorbereitungen für einen Rollout in der Stadt laufen schon auf Hochtouren", sagte Addo. Die Verfügbarkeit im großen Stil werde aber sicherlich erst im neuen Jahr da sein. Außerdem müsse man sich darüber im Klaren sein, dass zu Beginn nur eine gewisse Anzahl an Impfstoff zur Verfügung stehen werde, so die Medizinerin weiter.

