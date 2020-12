Studie zu Corona an Schule: Rabe wehrt sich gegen Vorwürfe Stand: 28.12.2020 17:05 Uhr Eine Forschung belegt: An der Heinrich-Hertz-Schule gab es vor drei Monaten einen Corona-Ausbruch. Die Opposition sieht Aussagen von Schulsenator Ties Rabe widerlegt, dass Schulen sichere Orte seien.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) muss sich gegen neue Vorwürfe wehren. Politikerinnen und Politiker von CDU und Linken wollen wissen, warum er das Forschungs-Ergebnis über einen Corona-Ausbruch in der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude lange unter Verschluss gehalten habe.

Forschung belegt Corona-Ausbruch an Schule in Winterhude

Der Fall macht derzeit bundesweit Schlagzeilen. Forscherinnen und Forscher des Heinrich-Pette-Instituts konnten nachweisen, dass sich höchstwahrscheinlich mindestens 25 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Heinrich-Hertz-Schule bei der gleichen Person angesteckt haben. Das ist ihnen durch die sogenannte Sequenzierung gelungen, bei der das Erb-Material des Erregers analysiert wird.

Rabe erklärt, der Ausbruch sei bekannt gewesen

Doch der Schulsenator versteht die Aufregung nicht. Was die Forscherinnen und Forscher herausgefunden haben, sei im Prinzip längst bekannt gewesen, sagte Rabe im Gespräch mit NDR 90,3: Dass es nämlich einen Corona-Ausbruch in der Heinrich-Hertz-Schule gab, der aber nicht größer gewesen sei, als anfangs vermutet, sondern eher kleiner. Rabe räumte aber ein, dass es im Nachhinein besser gewesen wäre, die Untersuchung sofort zu veröffentlichen.

Opposition kritisiert Aussagen zur Ansteckungsgefahr an Schulen

CDU und Linke sehen sich dagegen durch das Forschungs-Ergebnis bestätigt. Sie sagen: Durch die Studie sei die Behauptung des Schulsenators widerlegt, dass Schulen sichere Orte seien und dass es dort kaum Corona-Ausbrüche gebe. Sie wollen wissen, seit wann Rabe die Studie kannte.

Rabe hält Corona-Ausbrüche an Schulen weiter für selten

Letztendlich gibt die Forschung aber nur Auskunft über den Ausbruch an der einen Schule. Sie gibt keine Erklärung, warum es dazu kommen konnte. Rabe erklärte: Man wisse nicht, warum sich in der Heinrich-Hertz-Schule oder in anderen Schulen das Virus verbreitet habe, in anderen aber nicht. Das wisse zurzeit niemand. Er erneuerte seine Aussage, dass es an den meisten Schulen keine Corona-Ausbrüche gebe.

Entscheidung über Lockdown an Schulen am nächsten Montag

Nächste Woche Montag wollen die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten, wie es mit den Schulen nach dem Lockdown weitergeht.

