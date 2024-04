Besucherparkausweis gefälscht: Frau in Hamburg vor Gericht Stand: 26.04.2024 12:43 Uhr Vor zwei Jahren wollte sich eine Frau im Stadtteil St. Pauli die Parkgebühr für ihr Auto sparen und besorgte sich einen gefälschten Parkausweis. Am Freitag musste sich die 54-Jährige wegen Urkundenfälschung vor dem Amtsgericht Hamburg-Mitte verantworten. Sie muss nun 5.000 Euro zahlen.

Die Frau ist Zahnärztin, hat eine eigene Praxis und fährt Porsche. Die paar Euro für einen Parkschein wollte sie aber nicht bezahlen. Da ließ sie sich lieber von einer Kollegin eine Fälschung besorgen. "Besucherparkausweis, Parkgebiet MA203" stand darauf. Die Fälschung legte sie hinter die Windschutzscheibe ihres Porsche, als sie den in der Nähe ihrer Praxis auf St. Pauli abstellte. Die Sache flog auf.

Anwalt: "Gewisse Leichtfertigkeit"

Am Freitag saß die 54-Jährige sichtlich eingeschüchtert im Amtsgericht, sagte keinen Ton und ließ ihren Anwalt für sich sprechen. Der sagte zwar auch nichts dazu, was sich die Zahnärztin dabei gedacht hat. "Es war vielleicht eine gewisse Leichtfertigkeit im Raum," erklärte er nur knapp. Er regte aber an, die Sache mit einer Geldauflage zu beenden - und so kam es dann auch. Der Richter machte vorher aber noch deutlich, dass das Ganze für ihn keine Bagatelle sei. Die Parksituation habe eine große Bedeutung für alle in der Stadt.

