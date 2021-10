St. Pauli: Corona-Ausbruch in Bar mit 2G-Regeln Stand: 05.10.2021 17:35 Uhr In Hamburg gibt es einen ersten größeren Corona-Ausbruch unter Geimpften. Er betrifft ein Lokal auf St. Pauli, wie die Sozialbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3 bestätigte.

200 Menschen hatten in der Bar gefeiert, rund 20 von ihnen haben sich dabei laut der Sozialbehörde nachweislich mit Corona angesteckt. In der Bar gelten die 2G-Regeln - dort haben also nur Geimpfte oder Genesene Zutritt. Die Bar soll sich nach derzeitigem Stand an alle Regeln gehalten haben.

Quarantäne nur für positiv getestete Gäste

Die positiv getesteten Gäste müssen zwei Wochen lang zu Hause bleiben. Für alle anderen Gäste der Bar gilt: Eine Massenquarantäne wie noch vor der Einführung von 2G wird es nicht geben, so die Sozialbehörde.

Stadt: Kein Grund von 2G-Regeln abzurücken

Wer sich nicht krank fühlt, brauche sich auch nicht testen zu lassen und brauche auch den Arbeitgeber nicht zu informieren. Denn wer geimpft sei, erkranke deutlich seltener schwer an Corona. Deshalb gebe es auch keinen Grund, von den 2G-Regeln abzurücken.

In anderen Städten gab es bereits ähnlich große Ausbrüche unter Geimpften - in Hamburg ist es wohl das erste Mal. Insgesamt sind nach Auskunft der Sozialbehörde derzeit in Hamburg rund 3.000 Personen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne.

