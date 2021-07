Quarantäne für Geimpfte: Unterschiedliche Regeln in Bundesländern Stand: 22.07.2021 07:50 Uhr Wer geimpft ist, der soll trotz Corona eigentlich wieder ein relativ normales Leben führen können. Doch auch vollständig Geimpften droht in bestimmten Fällen in Hamburg Quarantäne - in anderen norddeutschen Bundesländern dagegen nicht. Das ergab eine Umfrage von NDR 90,3 bei den Landesregierungen.

Es kommt zur Zeit immer wieder vor: Personen, die zum Beispiel in Kneipen waren, bekommen einige Tage später einen Anruf vom Gesundheitsamt. Denn am Nachbartisch war ein Gast mit Corona infiziert und es besteht das Risiko einer Ansteckung. Als sogenannte Kontaktpersonen müssen die Betroffenen jetzt in Quarantäne; auch, wenn sie vollständig geimpft sind. In Hamburg ist das durchaus möglich, sagt der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, auf Nachfrage von NDR 90,3. Die Entscheidung liege beim zuständigen Gesundheitsamt.

Bremen verzichtet auf Quarantäne für Geimpfte

Eine ähnliche Antwort gibt es aus Niedersachsen - es handele sich um Einzelfall-Entscheidungen. Die Bremer Gesundheitsbehörde sagt dagegen klipp und klar: Bei uns kommen vollständig geimpfte Kontaktpersonen nicht in Quarantäne. Auch in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern gilt in der Regel keine Quarantäne für Geimpfte. Allerdings sollen die Betroffenen darauf achten, ob sie sich möglicherweise krank fühlen. Das ist nach Ansicht der Behörden aber eher unwahrscheinlich, weil sich Menschen, die vollständig geimpft sind, nur sehr selten mit Corona anstecken. Auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt keine Quarantäne für geimpfte Kontaktpersonen. Allerdings gibt es seltene Fälle auch in Hamburg, in denen sich vollständig geimpfte infiziert haben. Dies ist nach Einschätzung der Hamburger Gesundheitsbehörde extrem selten.

AUDIO: Quarantäne für Geimpfte: Bundesländern handeln unterschiedlich (1 Min) Quarantäne für Geimpfte: Bundesländern handeln unterschiedlich (1 Min)

