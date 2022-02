Omikron-Welle: Die Corona-Lage in Hamburgs Krankenhäusern Stand: 02.02.2022 06:44 Uhr Etwa 530 Corona-Patienten und -Patientinnen werden derzeit in den Hamburger Kliniken behandelt. Fast so viele, wie vor einem Jahr, als das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze gestoßen ist.

Wie belastet ist das Hamburger Gesundheitssystem aktuell durch die Omikron-Welle? Eine Umfrage in großen Hamburger Krankenhäusern zeigt: Die Situation ist nicht vergleichbar mit der im vergangenen Jahr. Es gibt viel weniger schwere Fälle. Derzeit müssen nur selten Covid-Patienten und -Patientinnen auf Intensivstationen neu aufgenommen werden. Viele der derzeit rund 80 Intensiv-Fälle werden dort schon seit Wochen behandelt. Und bei den Normalstationen wird in der Statistik nicht unterschieden, ob die Patientinnen und Patienten dort wegen Corona betreut werden oder nur mit Corona.

Bei einem Drittel der Patienten wird Corona zufällig entdeckt

Etwa 300 Corona-Fälle werden derzeit in den Asklepios-Häusern behandelt. Rund ein Drittel davon wird dem Konzern zufolge wegen anderer Diagnosen behandelt. Bei diesen Fällen wurden die Infektionen also nur zufällig im Krankenhaus entdeckt. Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind sogar rund 90 Prozent der knapp 50 Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Normalstationen eigentlich aus einem anderen Grund im Krankenhaus.

Videos 2 Min Corona: 7-Tage-Inzidenz sinkt dritten Tag in Folge Der Hamburger Senat will dennoch an der 2G-Plus-Regelung festhalten - zum Ärger der Gastronomen und Bar-Betreiber. 2 Min

Von Entspannung kann keine Rede sein

Dennoch steht die Warnung vor einer Überlastung der Kliniken immer im Raum. Denn von Entspannung kann auch noch keine Rede sein. Die Unterscheidung, ob Patienten und Patientinnen mit oder wegen Corona in den Krankenhäusern liegen, ist wichtig bei der Einschätzung, wie gefährlich die Omikron-Variante ist. Für die Belastung der Kliniken spielt dies aber kaum eine Rolle. Denn die Schutzmaßnahmen in der Versorgung seien immer dieselben, heißt es vom UKE. In der Praxis muss auch ein Unfallopfer mit Corona isoliert und mit voller Schutzmontur versorgt werden. Das sei sehr aufwendig und das Personal werde dadurch zusätzlich belastet, bestätigt auch Asklepios.

Planbare Operationen werden weiter verschoben

Beide, UKE und Asklepios-Konzern, beklagen außerdem viele Personalausfälle wegen Corona-Isolationen. Außerdem sei die Belastung so groß, dass immer noch sehr viele planbare Operationen verschoben würden. Keine Kleinigkeit für die Hamburgerinnen und Hamburger, die schon seit Wochen oder sogar Monaten beispielsweise mit einem Leistenbruch leben müssen oder auf ihre Schilddrüsen-OP warten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.02.2022 | 08:00 Uhr