Ohne Maske in Bus und Bahn: Ab Montag 40 Euro Strafe

Wer ab dem kommenden Montag, 24. August, ohne korrekt sitzenden Mund-Nasen-Schutz in Hamburg Bus oder Bahn fährt und erwischt wird, muss 40 Euro zahlen. Dann tritt die angekündigte Änderung der Beförderungsbedingungen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) in Kraft. Das teilte der HVV am Mittwoch mit. Die behördlichen Genehmigungen seien nun erteilt worden. Auch an Haltestellen und auf Bahnsteigen müsse eine Maske getragen werden.

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sieben Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nachweislich keine Masken tragen können.

Maske keine Empfehlung, sondern Pflicht

Videos 02:33 Hamburg Journal Mund-Nasen-Schutz: Kontrolle in Bus und Bahn Hamburg Journal Wer in Hamburg ohne korrekten Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Nahverkehr erwischt wird, muss künftig eine Strafe von 40 Euro zahlen. Die Hochbahn hat ihre Kontrollen ausgeweitet. Video (02:33 min)

Mit der angedrohten Strafe von 40 Euro wollten die Behörden noch einmal verdeutlichen, dass das Tragen einer Alltagsmaske keine Empfehlung, sondern nach wie vor eine Pflicht sei. "Wir setzen weiter auf die Solidarität der Fahrgäste im HVV und werden über das richtige Tragen sowie der Bedeutung der Alltagsmaske aufklären und informieren", hatte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) angekündigt.

Neben verstärkten Kontrollen wollen die Verkehrsunternehmen weitere Maßnahmen ihrer Hygiene- und Schutzkonzepte umsetzen. In allen U- und S-Bahnen sollen die Türen an allen Haltestellen automatisch geöffnet werden. Die Fahrzeuge und Haltestellen werden dem HVV zufolge regelmäßig gründlich gereinigt.

