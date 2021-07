Möglicher Corona-Ausbruch in Bar: Bis zu 500 Gäste betroffen Stand: 27.07.2021 12:03 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde befürchtet einen Corona-Ausbruch in einer Bar am Dammtor-Bahnhof. Sie ruft Gäste der Bar "Sands" daher für Donnerstag zum Reihentest auf. Ein Gast wurde nach seinem Besuch am vergangenen Sonnabend dort positiv auf Corona getestet.

Die meisten Gäste sollen sich zwar draußen unter freiem Himmel aufgehalten haben, dennoch befürchtet die Sozialbehörde, dass der Gast andere Menschen infiziert haben könnte. Denn er war möglicherweise hoch ansteckend, beim ihm traten nach Behördenangaben bereits am Folgetag schwere Symptome auf. Zudem wurde am vergangenen Sonnabend auf der Terrasse der "Sands"-Bar am Bahnhof Dammtor nach Einschätzung der Behörde wohl ziemlich ausschweifend getanzt, gefeiert und gesungen.

Abstandsregeln sollen nicht eingehalten worden sein

Ein weiteres Problem: Nur gut 300 Gäste der Bar registrierten sich per Luca-App. Die Behörde geht aber davon aus, dass deutlich mehr, nämlich 400 bis 500 Menschen, an dem Abend dort waren. Das hätten Befragungen und Auswertungen von Fotos und Videos ergeben. Die Bild- und Videoaufnahmen zeigen laut Sozialbehörde ebenfalls, dass im Verlauf des Abends Abstände und Maskenpflichten nicht mehr eingehalten wurden und es "zu zahlreichen Kontakten unter den tanzenden, feiernden und singenden Gästen" kam.

AUDIO: Möglicher Corona-Ausbruch in Hamburger Cocktailbar (1 Min) Möglicher Corona-Ausbruch in Hamburger Cocktailbar (1 Min)

Reihentest für nicht registrierte Gäste

Die 100 bis 200 nicht registrierten Menschen konnten noch nicht informiert werden. Deshalb folgt nun ein Aufruf zum Reihentest in zwei Tagen. Der Test soll am Donnerstagabend um 19.30 Uhr vor Ort in der "Sands"-Bar stattfinden. Vorab sei eine Anmeldung bei der Sozialbehörde per E-Mail (luca@kasse.hamburg.de) oder telefonisch unter 040 / 428 23 1371 nötig.

Situation nicht mit bisherigen Vorfällen vergleichbar

Nach Angaben eines Behörden-Sprechers ist die Situation nicht vergleichbar mit Fällen in St. Georg oder St. Pauli, wo ebenfalls jeweils ein Gast nach dem Besuch in einer Bar beziehungsweise einem Musikclub positiv getestet worden war. Dort hatte sich insgesamt nur ein weiterer Gast angesteckt. In der "Sands"-Bar könnte es zahlreiche Kontakte unter den draußen tanzenden, feiernden und singenden Gästen gegeben haben, so der Sprecher. Wie viele Besucherinnen und Besucher der Bar bereits in Qurantäne sind, konnte der Sprecher bislang noch nicht sagen.

