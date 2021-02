Mitten in der Corona-Pandemie: Ärger im Gesundheitsamt Wandsbek Stand: 06.02.2021 20:58 Uhr In Hamburg-Wandsbek hat die Chefin des Gesundheitsamtes gekündigt. Offenbar hat die Leiterin Kritik an der Bezirksleitung. Probleme gibt es wohl auch bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infezierten.

Die Chefin des Gesundheitsamts Wandsbek, Frauke Ishorst-Witte, gilt bei Vorgesetzten wie Mitarbeitenden als geschätzte Pandemie-Managerin. Die Ärztin baute während der Corona-Krise ein schlagkräftiges Team auf. Erst im November hatte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) angekündigt, eine "Task Force" mit bis zu 250 Mitarbeiter:innen im Gesundheitsamt Wandsbek anzusiedeln.

Mitarbeitende kritisieren den Bezirksamtsleiter

Doch die vielen zusätzlichen Mitarbeiter:innen belegen Büros anderer Abteilungen. Die Entscheidung des Bezirksamtsleiters, Teile des Gesundheitsamtes auszulagern, gerät nun zum Politikum. Deniz Celik, Gesundheitsexperte der Linken-Fraktion, erklärte: "Ich finde es unfassbar mitten in der Pandemie, dass jetzt Mitarbeitende im Gesundheitsamt die Räumlichkeiten verlassen sollen."

In einem Brief an den Bürgermeister sprechen viele Mitarbeiter:innen von einer Zerschlagung des Gesundheitsamtes. Die Arbeit werde durch verschiedene Standorte extrem erschwert.

Laut Bezirksamt wurden alle Optionen geprüft

Das Bezirksamt antwortet nur schriftlich: Man habe viele Optionen geprüft, trotz Homeoffice würden die Büros jetzt leider benötigt.

Kritik aus der Grünen-Fraktion

Gudrun Schittek, Gesundheitsexpertin der Grünen-Fraktion, sieht das kritisch: "Die höchste Priorität muss die Gesundheit der Menschen haben. Und das geht vor allem anderen. Andere Abläufe müssen sich dem unterordnen. Die Raumfrage war wohl auch für die Kündigung von Gesundheitsamts-Leiterin Ishorst-Wittedas ausschlaggebend.

Probleme bei der zentralen Corona-Kontaktverfolgung?

Es gibt auch harsche Kritik an der hamburgweiten zentralen Kontaktverfolgung ei Corona-Infektionen. Die oft fachfremden Mitarbeiter dort seien nicht ausreichend geschult. Dadurch seien wiederholt Personen trotz Symptomen nicht auf Corona getestet worden. "So etwas darf nicht sein", sagte Schittek. Die oberste Weisungsbefugnis müsse immer eine kompetente Fachperson haben - und das seien die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. "Wir werden dem auf jeden Fall nachgehen, wenn da tatsächlich Misstände sind", so Schittek.

Linke befürchten Verlust von Fachpersonal

Bei der Einrichtung der zentralen Kontaktnachverfolgung seien die Gesundheitsämter kaum eingebunden worden, so die Kritik. "Das führt zu einem großen Unmut und zu einem Chaos", sagte Celik. "Wir befürchten, dass weiteres Fachpersonal abwandern könnte, das kaum zu ersetzen ist."

Sozialbehörde kommentiert die Kündigung nicht

Die Sozialbehörde wollte sich zum Thema rund um die Kündigung nicht äußern. Die Gesundheitsamts-Leiterin bummelt noch bis Ende Juni Urlaub und Überstunden ab - und hat wohl noch keinen Anschlussjob.

