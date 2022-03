Stand: 01.03.2022 09:54 Uhr Livestream: Landespressekonferenz in Hamburg

Bei der Landespressekonferenz will der Hamburger Senat heute erneut über die Corona-Lage in der Stadt berichten. Außerdem geht es voraussichtlich um die für den 4. März angekündigten Lockerungen bei den Corona-Regeln zum Beispiel in der Gastronomie oder Club-Szene.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz per Livestream:

Livestream hier ab 01.03.2022 12:30 Uhr

