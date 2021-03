Kontrolle der Maskenpflicht: Polizei stellt Bußgelder aus Stand: 01.03.2021 06:32 Uhr In Hamburg haben sich am Wochenende die meisten Menschen an die neue Maskenpflicht gehalten. Die Polizei sagte NDR 90,3, bei den deutlich kühleren Temperaturen sei aber auch weniger los gewesen.

Die Hamburger Polizei war am Wochenende mit deutlich mehr Einsatzkräften in der Stadt unterwegs. Unter anderem an der Alster kontrollierten die Beamtinnen und Beamten Fußgängerinnen und Fußgänger, wiesen Menschen beim Joggen auf die verschärfte Maskenpflicht hin und trennten Grüppchen, die zu eng beieinanderstanden. Auch ein Hubschrauber war in der Luft, um die Lage zu beobachten. Laut Polizeisprecherin Nina Kaluza reagierten die meisten Menschen verständnisvoll auf die Kontrollen, mehrere hundert Menschen wurden ermahnt, rund 330 Menschen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Bei Verstößen gegen Abstandsgebot und Maskenpflicht beträgt das Bußgeld in der Regel 150 Euro.

Kontrollen führte die Polizei auch an belebten Plätzen durch. Dort kontrollierte sie auch, ob sich hier Menschen trafen, die entgegen der Corona-Verordnung aus mehr als zwei Haushalten stammten.

Zwischenfall an Tankstelle

Am Sonntag bot sich der Polizei ein ähnlich ruhiges Bild wie schon am Sonnabend. Für Aufsehen sorgte aber ein Zwischenfall an der Tankstelle Deelböge: Ein Mann griff dort einen Mitarbeiter an, nachdem er ihn auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte. Außerdem beschädigten und stahlen Unbekannte die neuen Hinweisschilder für die Maskenpflicht an mehreren Orten in der Stadt. Die Polizei sucht jetzt die Täterinnen oder Täter.

Maskenpflicht zu festgelegten Zeiten

In Hamburg müssen seit Sonnabend an öffentlichen Orten, an denen es eng werden kann, in festgelegten Zeiten Masken getragen werden. Das gilt insbesondere in den bei schönem Wetter gut besuchten Parks und Grünanlagen rund um Alster und Elbe. Dort herrscht an Wochenenden und feiertags zwischen 10 und 18 Uhr Maskenpflicht. Eine entsprechende Verordnung der Stadt war am Freitagnachmittag veröffentlicht worden. Sie schreibt außerdem vor, dass Erwachsene auch auf Spielplätzen Maske tragen müssen. Anders als in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen, wo medizinische Masken Pflicht sind, reichen in Parks und Grünanlagen aber einfache Mund-Nase-Bedeckungen.

