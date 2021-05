Kitas und Schulen in Hamburg: Weitere Lockerungen Stand: 08.05.2021 09:46 Uhr Hamburgs rot-grüner Senat will die Schulen und Kitas der Hansestadt nach Ende der Mai-Ferien öffnen. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen fünf Werktage unter 100 bleibt.

Alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg sollen vom 17. Mai an wieder im Wechselunterricht in die Schule dürfen. Auch Hamburgs Kitas sollen am 17. Mai vom erweiterten Notbetrieb wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln.

Für Hamburgs Eltern oder Erziehungsberechtigte bedeutet das: Die Kitas sind grundsätzlich wieder geöffnet, alle Kinder können mindestens 20 Stunden pro Woche in den Kitas betreut werden. Den vollen Umfang an Stunden können allerdings nur Alleinerziehende, Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen sowie Familien in Not in Anspruch nehmen.

