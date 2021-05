Kitas in Hamburg: Eingeschränkter Regelbetrieb und Selbsttests Stand: 17.05.2021 06:37 Uhr Nicht nur für die Schulkinder beginnt heute wieder etwas mehr Alltag. In Hamburg können ab heute auch wieder alle Kinder die Kitas - zumindest für 20 Stunden pro Woche. Sie hatten in den vergangenen Monaten nur den erweiterten Notbetrieb - jetzt gehen sie in den eingeschränkten Regelbetrieb.

Für Hamburgs Eltern oder Erziehungsberechtigte bedeutet das: Die Kitas sind grundsätzlich wieder geöffnet, alle Kinder können mindestens 20 Stunden pro Woche in den Kitas betreut werden. Den vollen Umfang an Stunden können allerdings nur Alleinerziehende, Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen sowie Familien in Not in Anspruch nehmen.

Schnelltests für Kinder

Mit der Rückkehr der Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb erhalten alle Kinder im Elementarbereich auch ein Corona-Selbsttestangebot. Für die Kinder ab circa vier Jahren würden ein Mal wöchentlich kostenlose Schnelltests bereitgestellt, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Es handele sich dabei um sogenannte "Wohnzimmertests" mit kurzem Abstrichstab für den vorderen Nasenraum, "so dass jede Woche ein solcher Test durch Eltern und Kinder gemeinsam zu Hause, vor der Fahrt in die Kita, durchgeführt werden kann".

Corona-Test: Eltern melden Ergebnis

Der Test sei freiwillig. Das bedeutet auch, dass der Betreuungsanspruch nicht an die Durchführung des Tests gekoppelt ist. "Die Eltern melden jedoch die Testergebnisse an die Kita", sagte Helfrich. Bei positivem Ergebnis müsse das Kind zu Hause bleiben und zur Bestätigung ein PCR-Test erfolgen, der in einem Labor ausgewertet wird.

