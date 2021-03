Kitas in Hamburg: Eingeschränkter Regelbetrieb ab 15. März Stand: 03.03.2021 11:25 Uhr Die Hamburger Kindertagesstätten gehen am 15. März aus dem erweiterten Notbetrieb wieder in einen eingeschränkten Regelbetrieb.

Die Umstellung auf den eingeschränkte Regelbetrieb werde parallel mit dem Wiederanfahren des Schulbetriebs nach dem Ende der Frühjahrsferien erfolgen, sagte der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Zwei Corona-Schnelltests pro Woche

Für einen besseren Infektionsschutz seien für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kitas zwei Corona-Schnelltests pro Woche vorgesehen. In einer vierwöchigen Anlaufphase würden die Tests kostenlos von der Stadt gestellt, im Anschluss seien die Kita-Träger dafür verantwortlich.

Erzieherinnen und Erzieher zur Impfung aufgerufen

Zudem sind Erzieherinnen und Erzieher laut Helferich ab sofort zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen. Auch andere Kita-Beschäftigte, die direkten Kontakt zu den Kindern haben, könnten im Zentralen Impfzentrum einen Termin vereinbaren und sich impfen lassen. Betroffen seien gut 20.000 Personen.

Erweiterter Notbetrieb seit Ende Januar

Die Hamburger Kitas waren am 25. Januar in den sogenannten erweiterten Notbetrieb gegangen. Die Betreuung war auf dringende Fälle - etwa Berufstätigkeit der Eltern in wichtigen Bereichen oder individuelle Notfälle - begrenzt.

