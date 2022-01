Jürgen May: "Wir brauchen eine höhere Durchimpfungsrate" Stand: 25.01.2022 20:22 Uhr Jürgen May ist Infektionsepidemiologe und seit Oktober Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts in Hamburg. Er sieht noch harte Wochen auf Hamburg zukommen, die Schlüssel zum Erfolg sind seiner Ansicht nach die Impfung und das Einhalten der Corona-Regeln.

Während einige Länder den Höhepunkt der Omikron-Welle schon überstanden haben, ist Hamburg noch mittendrin. Wie lange die Welle noch anhält, ist laut May schwer zu prognostizieren. Er glaubt aber, dass Hamburg noch einige schwere Wochen bevorstehen, in denen die Zahlen der Neuinfektionen und Inzidenzen noch weiter steigen könnten. "Alles ist davon abhängig, wie sehr wir weiterhin vernünftige Maßnahmen einsetzen, allen voran weiter impfen", so May. Zudem sei es wichtig, die Menschen davon zu überzeugen, die Regeln einzuhalten, die seit langem gelten - wie etwa das Tragen von Masken.

Von der Pandemie zur Endemie?

Mit der Omikron-Variante könnte aus der Pandemie eine Endemie werden. Eine Endemie sei der Zustand, in dem Infektionszahlen sich normalisieren und über einen längeren Zeitraum relativ stabil blieben und sich um einen R-Wert von etwa 1 einpendeln. Das würde bedeuten, dass eine Person nur eine weitere Person ansteckt. Dann würden die Zahlen nicht mehr stark ansteigen - und auf diese Situation müsste man sich dann für die Zukunft einstellen. "Das Gute an einer endemischen Lage wäre, dass die Krankenhäuser nicht mehr überlastet werden, das Gesundheitssystem wird dann berechenbarer", erklärt der Epidemiologe.

Leichtere Verläufe bei endemischer Lage

Damit würde man dann beispielsweise einen Zustand erreichen wie bei Kinderkrankheiten. Mit denen würden Kinder sich infizieren, manchmal auch mehrfach, hätten aber leichte Verläufe und würden asymptomatisch werden. Als Jugendliche oder Erwachsene wären sie dann gut geschützt. "Das wäre ein Szenario einer endemischen Situation", so May. Das hieße aber nicht, dass es nicht doch noch mal einen endemischen Ausbruch in einer einzelnen Stadt oder einer bestimmten Schule geben könnte - davor wäre man auch in Zukunft nicht gefeit.

Beim Lockern von Regeln würde der R-Wert steigen

Wichtig seien weiterhin die Impfungen. "Wir versuchen eine Schwelle zu erreichen, bei der die Durchimpfungsrate so hoch ist, dass man den R-Wert auf 1 runterschraubt", so May. Tatsächlich sei der R-Wert momentan nur knapp über diesem Wert von 1. May gibt dabei aber zu bedenken: "Das ist natürlich ein R, das wegen der Maßnahmen existiert, die wir gerade treffen. Das heißt: Wenn wir jetzt den R-Wert auf 1 bringen und dann die Maßnahmen beenden - dann wird das R wieder nach oben gehen." Um diesen Effekt zu verhindern, benötige man auf jeden Fall eine höhere Durchimpfungsrate, um Maßnahmen beruhigt lockern zu können. Momentan werde an einem auf Omikron zugeschnittenen Impfstoff gearbeitet, so May, das werde auch noch mal helfen, spezifischer gegen die Omikron-Variante anzugehen.

Tschentscher: "Nicht mit der Impfung warten"

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte zuletzt jedoch davor gewarnt, auf eine Impfung mit einem spezifischen Impfstoff zu warten. Die Omikron-Welle sei jetzt da, genauso wie ausreichend Impfstoff. Das Impfen und Boostern sei der Schlüssel zum Erfolg, so Tschentscher. Das sei der beste Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung.

