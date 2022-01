Impfpflicht in der Pflege: Hamburg sieht viele offene Fragen Stand: 28.01.2022 06:39 Uhr Ab wann dürfen ungeimpfte Pflegekräfte nicht mehr arbeiten und wer kontrolliert das? Bei der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind in Hamburg noch immer viele Fragen offen.

Ab Mitte März müssen Beschäftigte etwa in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen oder Rettungsdiensten einen Impfnachweis vorlegen. Ohne ist eine Tätigkeit in den Einrichtungen nicht mehr möglich, heißt es von der Bundesregierung. Das gilt dann beispielsweise auch für Büro- und Reinigungskräfte. Hinter vorgehaltener Hand murrt man in den Hamburger Behörden: Das sei wieder eine Regel, die beschlossen wurde, noch bevor Klarheit über die Umsetzung herrschte.

Sozialbehörde wartet auf Vorgaben vom Bund

Muss den Ungeimpften umgehend gekündigt werden? Soll es Kontrollen geben, und sofern ja, wer soll sie durchführen? Vor allem mit Blick auf Hunderte Pflegedienste in der Stadt ist die Aufgabe nicht unerheblich. Aus der Sozialbehörde heißt es, momentan würde man auf Vorgaben des Bundes warten. Diese würden hoffentlich bald kommen.

AUDIO: Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Offene Fragen in Hamburg (1 Min) Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Offene Fragen in Hamburg (1 Min)

Hamburgs große Kliniken sehen jedoch jedenfalls bisher kein Problem. "Wir gehen davon aus, dass bis März alle Beschäftigten geimpft sind", heißt es vom Universitätsklinkum Hamburg-Eppendorf (UKE). Und die Asklepios-Kliniken melden schon jetzt eine Impfquote von 98 Prozent.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.01.2022 | 06:00 Uhr