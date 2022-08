Impfpflicht: 160 Betretungsverbote im Hamburger Gesundheitswesen

Stand: 10.08.2022 17:15 Uhr

Wer in einem Gesundheitsberuf arbeitet, muss gegen das Coronavirus geimpft sein. Seit Mitte März gilt diese Pflicht. In Hamburg hat das für einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt konkrete Konsequenzen: In 160 Fällen hat die Sozial- und Gesundheitsbehörde jetzt Beschäftigten verboten, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.