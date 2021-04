Impfgipfel: Wie geht es mit den Corona-Impfungen weiter? Stand: 26.04.2021 06:36 Uhr Fast jeder oder jede Vierte ist in Hamburg schon einmal gegen Corona geimpft worden. Im Mai dürfte es noch mal schneller gehen, weil deutlich mehr Impfstoff in die Stadt kommt. Für die Politik bedeutet das auch: Sie muss jetzt neue Fragen klären.

Um das zu tun, berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute wieder mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Am Nachmittag wollen sie sich dafür zusammenschalten. Die wohl wichtigste Frage wird sein: Wie lange brauchen wir in Deutschland noch eine Impfreihenfolge? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) möchte diese am liebsten schon im Mai über Bord werfen. Dann könnte sich seiner Meinung nach jede und jeder impfen lassen - unabhängig vom jeweiligen Alter und von Erkrankungen.

AUDIO: Gipfel zur Impfreihenfolge und zu Lockerungen für Geimpfte (1 Min) Gipfel zur Impfreihenfolge und zu Lockerungen für Geimpfte (1 Min)

Anfang Mai viele Impfdosen in Hamburg erwartet

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schätzt die Situation etwas verhaltener ein. Seiner Ansicht nach, wird es nicht ganz so schnell gehen. Er sagt: Es muss erst einmal genug Impfstoff vorhanden sein, um die Priorisierung aufheben zu können. Anfang Mai sollen für das Impfzentrum in den Messehallen aber mehr als 50.000 Impfstoffdosen ankommen. Die Kassenärztliche Vereinigung erwartet für die Praxen dann sogar knapp 100.000 Dosen.

Freiheiten für Geimpfte und Genesene?

Die zweite Frage, um die es beim Impfgipfel gehen wird, dreht sich um die Lockerungen der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und diejenigen, die vom Coronavirus genesen sind. Die Bundesregierung hat dafür Eckpunkte erarbeitet. Klar ist, dass sie ihre Grundrechte weitgehend zurückbekommen sollen. Die Maskenpflicht könnte aber erst einmal auch für Geimpfte bleiben, weil Kontrollen anderenfalls sehr aufwendig wären.

Kurzfristig Termine im Hamburger Impfzentrum

Derweil sind für heute auch noch kurzfristig Termine im Impfzentrum zu bekommen. Der Chef des Hamburger Impfzentrums, Dirk Heinrich, sagte NDR 90,3: "Wir haben heute im Impfzentrum noch Termine frei." Es gebe Termine mit Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Die Termine könnten telefonisch über 116117 oder online gebucht werden. Außerdem würden Termine für Dienstag freigeschaltet. Es könnten sich alle Menschen anmelden, die der Priorisierungsgruppe 2 angehören, also alle Menschen ab 70 Jahre, Menschen mit Vorerkrankungen oder auch Angehörige von Pflegebedürftigen.

