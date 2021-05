Impfen von Kindern und Jugendlichen: Was Hamburg plant Stand: 21.05.2021 16:53 Uhr Noch ist der Corona-Impfstoff für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht zugelassen - aber wenn es so weit ist, soll es schnell gehen mit dem Impfen in Hamburg. Das Impfzentrum spielt eine Hauptrolle.

Nach Informationen von NDR 90,3 hat die Sozialbehörde am Donnerstag ihr Konzept an das Bundesgesundheitsministerium geschickt. Dazu gab es verschiedene Überlegungen - zum Beispiel, dass auch in Turnhallen geimpft werden könnte. Oder dass in erster Linie die Kinderärzte dafür zuständig sein könnten. Jetzt steht fest: Geimpft werden soll im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen.

Kinderärzte sollen im Impfzentrum impfen

Es soll vier Wochen lang komplett für Kinder und Jugendliche reserviert werden - vermutlich erst zwei Wochen für die Erst- und ein paar Wochen später für die Zweitimpfung. Insgesamt geht es um bis zu 111.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Geimpft wird durch Kinderärzte.

AUDIO: Wie Kinder und Jugendliche in Hamburg geimpft werden sollen (1 Min) Wie Kinder und Jugendliche in Hamburg geimpft werden sollen (1 Min)

Noch fehlt die Freigabe für Kinder und Jugendliche

Erst einmal muss aber die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht geben für den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche. Damit wird in der kommenden Woche gerechnet. Dann kommt aber noch die Ständige Impfkommission (Stiko) ins Spiel. Sie könnte in ihrer Impf-Empfehlung abweichen von der Zulassung durch die EMA. Sie könnte also möglicherweise empfehlen, dass erst Jugendliche ab 14 und nicht schon ab 12 geimpft werden.

Ziel: Bis Ende der Sommerferien alle impfen

Klar ist: Die Impfung ist freiwillig. Und zuletzt hatte auch die Hamburger Ärztekammer davor gewarnt, zu viel Druck auszuüben. Wenn Eltern lieber zum Kinderarzt gehen wollen mit ihrem Kind, soll auch das möglich sein. Allerdings ist noch offen, wie viele Kinderarzt-Praxen sich am Impfen beteiligen. Auch das muss noch geklärt werden. Ziel ist aber: Alle die sich impfen lassen wollen, sollen möglichst bis zum Ende der Sommerferien geimpft sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.05.2021 | 17:00 Uhr