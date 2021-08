Impfen in Hamburg: Anlaufstellen im Überblick Stand: 09.08.2021 17:47 Uhr In Hamburg gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Impftermin zu buchen. Wichtig dabei ist vor allem: Impfwillige müssen selbst aktiv werden.

Die Impfpriorisierung ist seit dem 7. Juni bundesweit aufgehoben. Jede Hamburgerin und jeder Hamburger kann sich jetzt um einen Impftermin bemühen.

Impfzentrum

Im zentralen Hamburger Impfzentrum in den Messehallen können sich alle Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren impfen lassen. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Termine können telefonisch unter 116117 oder online über www.impfterminservice.de gebucht werden. Bis zum 10. August bekommen Hamburgerinnen und Hamburger dort die erste Impfung auch ohne Termin. Danach werden dort nur noch Zweitimpfungen angeboten.

Das zentrale Impfzentrum schließt Ende August. Danach sollen Arztpraxen die erste Anlaufstelle für Corona-Impfungen sein. Die Stadt Hamburg fasst alle Informationen zum Impfen unter www.hamburg.de/corona-impfung zusammen.

Arztpraxen

Alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dürfen ohne Priorisierung impfen - neben Hausarztpraxen schließt das auch Facharztpraxen ein, etwa Lungenspezialistinnen und -spezialisten oder Frauenärztinnen und -ärzte. Es gibt etliche nicht staatliche Online-Portale, die Termine bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vermitteln.

Betriebe

Die Betriebsärztinnen und -ärzte in den großen Hamburger Unternehmen können ebenfalls gegen das Coronavirus impfen. Wie die Unternehmen dabei die Reihenfolge handhaben, liegt bei ihnen. Für kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht selber impfen wollen oder können, gibt es ein überbetriebliches Impfzentrum der Hamburger Handelskammer.

Krankenhäuser

Kleinere Impfzentren gibt es auch in fünf Hamburger Krankenhäusern - im Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, im Albertinen Krankenhaushaus in Schnelsen, im Bethesda Krankenhaus Bergedorf, im Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und im Asklepios Klinikum Harburg. Die Terminbuchung für die an der Impfkampagne beteiligten Krankenhäuser ist online über www.impfterminservice.de möglich.

Weitere Impfmöglichkeiten

Mittlerweile gibt es in Hamburg eine Vielzahl weiterer Einrichtungen, die eine Corona-Impfung anbieten. Eine aktuelle Übersicht findet sich auf hamburg.de.

Wichtig: Nicht benötigte Impftermine absagen

Wer über mehrere Kanäle versucht einen Impftermin zu buchen, kann plötzlich doppelt Termine angeboten bekommen. In diesem Fall ist es wichtig, das Angebot abzusagen, das nicht wahrgenommen wird - nur so können die Termine an eine andere Person vergeben werden.

