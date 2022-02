Hamburger Senat zurückhaltend beim Thema Lockerungen Stand: 07.02.2022 13:45 Uhr Trotz leicht steigender Corona-Inzidenz: Der Ruf nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen wird auch in Hamburg lauter. Doch der Hamburger Senat bleibt erstmal vorsichtig.

Auch wenn die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern stabil ist: Geplante Operationen werden zu einem großen Teil immer noch verschoben. Aber Spitzenpolitikerinnen stellen jetzt Lockerungen in Aussicht - aber noch nicht sofort: SPD-Sozialsenatorin Melanie Leonhard spricht in der "Bild-Zeitung" von einem sehr, sehr freien Sommer, der uns erwartet. "Der Herbst wird bestimmt noch mal anstrengender - ich glaube aber, er wird weniger schwierig als der jetzige", so Leonhard.

Erleichterungen im Einzelhandel möglich

AUDIO: Corona-Maßnahmen in Hamburg: Kommen Lockerungen? (1 Min) Corona-Maßnahmen in Hamburg: Kommen Lockerungen? (1 Min)

Und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) denkt im "Abendblatt" zumindest über Erleichterungen für den Einzelhandel nach. Der fordert schon lange ein Ende der 2G-Regel für Geschäfte. Fegebank warnt aber auch: "Wenn wir jetzt zu schnell alle Eindämmungsmaßnahmen zurücknehmen, hätte ich Sorge, dass wir einige Lockerungen nach kurzer Zeit rückgängig machen müssten, wenn sich etwa die Lage in den Krankenhäusern in anderen Landesteilen zuspitzt."

Lockerungen Thema bei Bund-Länder-Runde?

Ob der Hamburger Senat erste Lockerungen in seiner Sitzung am Dienstag schon beschließt, ist aber noch unklar. Fegebank meint, dass spätestens bei der nächsten Bund-Länder-Runde Mitte Februar aber ein klarer Fahrplan für Lockerungen besprochen werden muss. "Deutschland insgesamt muss durch sein mit der Omikron-Welle, damit wir in einen Lockerungspfad gehen können", sagte Fegebank.

