Hamburger Senat will Ausgangssperre aufheben Stand: 07.05.2021 19:25 Uhr Der Hamburger Senat will die Ausgangsbeschränkungen am 12. Mai aufheben. Voraussetzung ist aber, dass der Inzidenzwert weiter sinkt.

Das teilte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher in einer Sondersitzung des Senats am Freitagnachmittag mit. Es sei absehbar, dass die Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an mindestens fünf Werktagen in Hamburg bald erreicht sei. Das ermögliche die Aufhebung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen im ersten Schritt, so Tschentscher.

Ab 17. Mai: Präsenz-Wechselunterricht an Schulen

Ab dem 17. Mai kehren die Kitas in Hamburg in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Außerdem soll für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der Präsenz-Wechselunterricht mit Ende der Mai-Ferien wieder aufgenommen werden. Auch die Maskenpflicht auf Spielplätzen kann dann aufgehoben werden, wenn Mindestabstände eingehalten werden können.

Der Fokus bei den Öffnungsschritten liegt jetzt bei den Kindern und Jugendlichen. "Sie seien zuerst dran", betonte auch nochmal Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Deshalb ist ab dem 17. Mai auch der Kindersport im Freien mit bis zu zehn Kindern wieder möglich. Dabei unterliegt die Aufsichtsperson einer Testpflicht. Gleiches gilt für das Lehrpersonal für außerschulische Musik- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Auch hier ist dann Unterricht einzeln oder in Kleingruppen wieder möglich.

Museen und Bibliotheken öffnen auch ab 17. Mai

Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken und Ausstellungshäuser könnten ab dem 17. Mai ebenfalls öffnen. Dabei müssten die Hygienevorgaben eingehalten werden. Zudem ist für Besucherinnen und Besucher ein Test verpflichtend sowie die (digitale) Kontaktnachverfolgung.

Tschentscher: "Schrittweise Öffnung von Lockerungen"

"Wir werden nicht alle Beschränkungen gleichzeitig aufheben können", sagte Tschentscher. Damit solle ein Jo-Jo-Effekt vermieden werden. Deshalb setzt der Senat seinen konsequenten Kurs in der Corona-Pandemie fort. Der zweite Schritt könnte frühestens zehn bis vierzehn Tage nach dem ersten Schritt vorgenommen werden.

Einzelhandel öffnet in einem zweiten Schritt

Im zweiten Schritt ist dann der Einzelhandel an der Reihe und kann öffnen. Kundinnen und Kunden müssen einen tagesaktuell negativen Test zum Shoppen mitbringen. Zudem ist eine (digitale) Kontaktnachverfolgung Voraussetzung. Der Personenzahl im Geschäft richtet sich an der Verkaufsfläche.

Treffen mit fünf Personen aus zwei Haushalten

Die Kontaktbeschränkung wird mit dem zweiten Schritt ebenfalls erweitert und zwar auf fünf Personen aus zwei Haushalten, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgerechnet werden. Kontaktfreier Sport in Gruppen ist dann mit bis zu zehn Erwachsenen im Freien möglich, verbunden mit einem negativen Test. Kindersport im Freien wird dann nochmal in größerer Zahl ermöglicht und zwar mit zwanzig statt zehn Kindern.

Die Angebote der körpernahen Dienstleistungen (über Friseure und Fußpflege hinaus) können wieder in Anspruch genommen werden, wenn die Kundin beziehungsweise der Kunde einen tagesaktuell negativen Test vorlegt und das Geschäft eine (digitaler) Kontaktnachverfolgung sicherstellt.

Zehn bis vierzehn Tage nach dem zweiten Schritt erfolgt dann je nach Infektionslage in Hamburg der dritte Öffnungsschritt.

VIDEO: Senat beschließt Öffnungsschritte: Mitschnitt der Sitzung (28 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.05.2021 | 17:00 Uhr