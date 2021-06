Hamburger Fischmarkt: Öffnung ohne Marktschreier

Stand: 07.06.2021 18:29 Uhr

Der Hamburger Fischmarkt soll am 4. Juli unter Auflagen wieder geöffnet werden. So müsse auf "Eventanteile" verzichtet werden, kündigte der Bezirk Altona am Dienstag an.