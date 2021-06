Hamburger Apotheken: Digitale Impfpässe ab Montag Stand: 11.06.2021 15:56 Uhr Wer schon zweifach gegen Corona geimpft wurde und etwa für eine Reise nicht nur den gelben Papier-Impfpass als Nachweis nutzen möchte, kann den digitalen Impfpass beantragen - in einigen Hamburger Apotheken schon ab Montag.

"Man kann um 8 Uhr, wenn die technischen Voraussetzungen in der Apotheke vorhanden sind, sofort seinen Ausweis beantragen und den ganzen Vorgang einleiten", sagte Jörn Graue, Vorsitzender des Hamburger Apothekervereins, am Freitag im Gespräch mit NDR 90,3. Es sollten aber nicht alle am Montag kommen, sonst seien die Apotheken nicht in der Lage, die Anliegen vernünftig zu bedienen.

Online-Portal soll ausstellende Apotheken zeigen

Um den digitalen Impfpass zu bekommen, muss man einen Impfnachweis und einen Personalausweis vorlegen. Das Online-Portal mein-apothekenmanager.de soll alle Apotheken auflisten, die dann diesen Service anbieten. Am Freitagnachmittag waren teilnehmende Apotheken dort allerdings noch nicht zu finden.

Am Donnerstag hatte die Sozialbehörde nach dem offiziellen Startschuss von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf die Bremse getreten. Man war davon ausgegangen, dass frühestens Mitte kommender Woche die ersten Hamburger Apotheken und Praxen entsprechend ausgestattet sind.

Videos 2 Min Start für den digitalen Impfpass Der Bundesgesundheitsminister hat demonstriert wie der digitale Impfnachweis aussehen und funktionieren wird. 2 Min

Gelber Papierausweis bleibt gültig und reicht aus

Der digitale Impfpass soll das Reisen in Corona-Zeiten ermöglichen, auch wenn der gelbe Ausweis weiterhin gültig bleibt. Wer im Impfzentrum geimpft wurde, soll den Nachweis als Code zugeschickt bekommen. Mit diesem Code kann man dann auf dem Handy den digitalen Impfnachweis herunterladen. Auch die impfenden Arztpraxen sollen einen solchen Code ausgeben können.

Laut Spahn ist es das Ziel, dass bis Ende Juni der sogenannte CovPass "für alle, die wollen, zur Verfügung steht". Der Impfnachweis kann in die Corona-Warn-App integriert oder in einer eigenen App installiert werden.

