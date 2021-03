Hamburg stoppt Impfterminvergabe für unter 80-Jährige Stand: 14.03.2021 14:51 Uhr Die Corona-Schutzimpfungen in Hamburg geraten ins Stocken. Wegen reduzierter Liefermengen des Impfstoffs von AstraZeneca wird die Impfterminvergabe für unter 80-Jährige vorerst gestoppt.

Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, sagte am Sonntag, dass aber alle bereits vereinbarten Termine eingehalten würden. Der Lagerbestand an AstraZeneca-Impfstoff lag am Sonntag bei etwa 13.700 Einzeldosen. Er werde gebraucht, um die bereits vereinbarten Impftermine einhalten zu können.

Über 80-Jährige können es dennoch probieren

"Neue Termine können immer nur dann vergeben werden, wenn neue Lieferungen eintreffen", sagte Helfrich. "Die Kürzung der Lieferungen hat deswegen zur Folge, dass zunächst in Hamburg keine Termine mehr vergeben werden können." Ausgenommen seien nur über 80-Jährige, die in begrenztem Umfang nach wie vor telefonisch Termine vereinbaren könnten. "Die Terminvergabe kann wieder aufgenommen werden, sobald verlässliche Lieferplanungen vorliegen und weitere Lieferungen erfolgen", sagte Helfrich.

Weniger als ein Fünftel der erwarteten Menge

AstraZeneca hat für die kommende und die darauf folgende Woche die Lieferung von jeweils nur noch 4.800 Impfdosen nach Hamburg angekündigt. Ursprünglich waren insgesamt mehr als 26.000 Dosen avisiert worden. Erst für die 13. Kalenderwoche hat der Hersteller mit 38.400 Dosen wieder eine größere Liefermenge in Aussicht gestellt.

