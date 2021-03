Hamburg fordert Freigabe von AstraZeneca für ältere Menschen

Stand: 01.03.2021 12:46 Uhr

Hamburgs Gesundheitsbehörde fordert, dass der Corona-Impfstoff von AstraZeneca schnell auch für ältere Menschen freigegeben wird. AstraZeneca wird in Deutschland momentan nur an Menschen unter 65 Jahren verimpft - so hatte es die Ständige Impfkommission empfohlen.