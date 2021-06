Hamburg bekommt zusätzlichen Impfstoff - ab heute neue Termine Stand: 14.06.2021 00:01 Uhr Hamburg erhält in dieser Woche kurzfristig zusätzliche Impfdosen. Ab heute kann man neue Termine im Impfzentrum buchen, wenn man zu den Priorisierungsgruppen 1 bis 3 gehört.

14.000 zusätzliche Impfdosen von Biontech-Pfizer werden in der Hansestadt erwartet. Sie sollen schnell im Impfzentrum verimpft werden. Laut Gesundheitsbehörde werden die neuen Termine ab 12 Uhr freigeschaltet - und sicherlich auch wieder schnell vergeben sein.

Für über 60-Jährige und Vorerkrankte

Impfberechtigte bis zur Priorisierungsgruppe 3 können einen Termin zu vereinbaren - also über 60-Jährige und Vorerkrankte. Das geht online über www.impfterminservice.de oder telefonisch über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117.

AUDIO: Sonderlieferung: Impfdosen für Hamburg (1 Min) Sonderlieferung: Impfdosen für Hamburg (1 Min)

Sonderlieferung auch von AstraZeneca

Auch von AstraZeneca kommt eine Sonderlieferung nach Hamburg: Die rund 9.600 Dosen sollen von mobilen Impfteams zunächst in Pflegeheimen verimpft werden. Hintergrund ist, dass 1.600 Pflegeheimbewohnende vor sechs Monaten an Corona erkrankt waren. Als Genesene können sie nach einem halben Jahr - so die Empfehlung der Experten - geimpft werden. Sie benötigen nur eine einzige Impfung, weil sie durch die Krankheit bereits Abwehrkräfte entwickelt haben.

Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wiederholte ihre Kritik, dass Hamburg als Metropolregion zu wenig Impfstoff bekomme. Sie erwarte künftig eine gerechtere Verteilung. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern steht Hamburg beim Impffortschritt an vorletzter Stelle.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.06.2021 | 06:00 Uhr