Hamburg: Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich

Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich Stand: 02.04.2021 07:18 Uhr Steigen die Corona-Zahlen in Hamburg weiter an, drohen in der Woche nach Ostern wieder Schulschließungen. Bildungsssenator Ties Rabe (SPD) hat das am Donnerstagabend im Schulausschuss nicht ausgeschlossen.

Zurzeit dürfen Grundschüler und Grundschülerinnen und die Abschlussklassen der weiterführenden Schule wechselweise in den Präsenz-Unterricht kommen. Fest steht: Steigt an drei Tagen hintereinander der Inzidenzwert auf über 200, dann gibt es für alle Klassen wieder Fernunterricht. Zuletzt legte die Inzidenz deutlich zu und lag am Donnerstag in Hamburg bei 163,3.

Brief an die Schulleitungen

Die Schulen müssten sich jetzt auf alternative Szenarien vorbereiten, heißt es in einem Behördenbrief an die Schulleitungen, der NDR 90,3 vorliegt. Darin wird auch klargestellt, dass trotz möglicherweise geschlossener Schulen die anstehenden Prüfungen stattfinden - für den mittleren Schulabschluss und das Abitur.

AUDIO: Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich (1 Min) Schulbehörde hält Schulschließungen für möglich (1 Min)

Ab Dienstag herrscht Testpflicht

Wie im vergangenen Jahr sei das unter strengen Hygienemaßnahmen möglich. Es könne sogar angeordnet werden, dass zur Prüfung alle Schülerinnen und Schüler persönlich erscheinen müssen, stellte die Schulbehörde klar. Ab Dienstag müssen alle, die zum Unterricht kommen, wöchentlich mindestens zwei Schnelltests machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.04.2021 | 08:00 Uhr