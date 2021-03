Hamburg: Schnelltests gelten nur noch zwölf Stunden Stand: 10.03.2021 10:29 Uhr Bislang gab es die Regel, dass ein Schnelltest 48 Stunden gültig ist, wenn man beispielsweise seine Angehörigen im Pflegeheim besuchen wollte. Das hat die Stadt Hamburg in der neuen Corona-Verordnung geändert.

Grundsätzlich gilt ab Montag, dass ein Schnelltest nur zwölf Stunden gültig ist. Einen solchen Test benötigt man beispielsweise für eine kosmetische Gesichtsbehandlung oder einen Besuch im Pflegeheim. Für die Heime bedeutet dies, dass sie in Zukunft noch mehr testen müssen.

AUDIO: Schnelltests in Hamburg zwölf Stunden gültig (1 Min)

Akzeptiert würden nur maximal zwölf Stunden alte Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen, oder höchstens 48 Stunden alte PCR-Tests, erklärte die Gesundheitsbehörde. Selbsttests reichen nicht aus. "Die Tests zur Eigenanwendung werden nicht anerkannt", sagte Behördensprecher Martin Helfrich.

Bei positivem Ergebnis wird nachgetestet

Seit dem 8. März können alle Hamburgerinnen und Hamburger einmal pro Woche einen kostenlosen Antigen-Schnelltest machen. Möglich ist das in vielen Testzentren, Apotheken und Hausarztpraxen. Ist das Ergebnis negativ, wird dies laut Sozialbehörde in einem Nachweis festgehalten. Personen, deren Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt, sind verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen und sich bis zur Vorlage des Ergebnisses in Quarantäne zu begeben. Ist der PCR-Test auch positiv, wird das Gesundheitsamt durch das Labor informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.03.2021 | 10:00 Uhr