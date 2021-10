Hamburg: Neue Corona-Verordnung kommt diese Woche Stand: 18.10.2021 07:26 Uhr Welche Corona-Regeln gelten ab Sonntag in Hamburg? Damit muss sich der Senat am Dienstag auf seiner Sitzung beschäftigen. Denn die aktuelle Corona-Verordnung läuft Ende der Woche aus.

Auf die ganz große Änderungen müssen sich Hamburgerinnen und Hamburger wohl erst einmal nicht einstellen. Es bleibt bei den aktuellen 2G- und 3G-Regeln, heißt es aus Behördenkreisen. Neu aufgenommen werden in die Corona-Verordnung sollen Regeln für die Weihnachtsmärkte. Diskutiert wird noch, ob Silvester in diesem Jahr wieder so wie früher gefeiert werden darf - ob also private und öffentliche Feuerwerke wieder erlaubt sind.

Diskussion über Aufhebung der Corona-Regeln

Gleichzeitig wird mehr und mehr darüber diskutiert, wie lange Hamburg überhaupt noch Corona-Regeln braucht - schließlich liegt die Impfquote bei allen, die überhaupt geimpft werden können, längst bei über 80 Prozent. Und auch die Corona-Zahlen sind seit Wochen auf einem recht stabilen Niveau. Zuletzt hatte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, gefordert: Es sei jetzt so weit, die Corona-Regeln nach dem Vorbild zum Beispiel der skandinavischen Länder im November aufzuheben.

