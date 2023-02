Hamburg: Maskenpflicht in Bussen und Bahnen komplett aufgehoben Stand: 02.02.2023 09:15 Uhr Im Hamburger Nahverkehr hatte die Maskenpflicht bereits am Mittwoch ein Ende, nun kann auch im Fernverkehr durchgeatmet werden. Seit Donnerstag können in ganz Deutschland Busse und Bahnen wieder ohne Maske genutzt werden.

Nach fast drei Jahren Corona entfällt die Tragepflicht im Fernverkehr. Parallel dazu wurde die Vorschrift in den übrigen neun Bundesländern aufgehoben, in denen sie im Regionalverkehr bisher noch galt. In Hamburg war sie bereits am Mittwoch aufgehoben worden. Ein Blick in die Fernzüge am Hamburger Hauptbahnhof ergab am Donnerstagmorgen: Rund die Hälfte aller Fahrgäste tragen weiterhin einen Mundschutz.

Weiterhin Maskenpflicht in Praxen, Krankenhäuser und Pflegeheimen

Maskenpflicht gilt jetzt nur noch für Arztpraxen, für Krankenhäuser und Pflegeheime - und zwar bis Anfang April. Womit in Hamburg seit Mittwoch auch Schluss ist, das ist die Isolationspflicht, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) erinnert aber an die alte Regel: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Eine Krankschreibung gibt es bis März übrigens auch noch telefonisch beim Hausarzt.

Keine Corona-Verordnung mehr in Hamburg

Mit dem Ende der Maskenpflicht gibt es in Hamburg auch keine Corona-Verordnungen mehr. Sie hatten drei Jahre lang geregelt, was in der Pandemie erlaubt ist und was nicht. Senatssprecher Marcel Schweitzer sprach von einer "historischen Nacht", in der die Maskenpflicht falle. Niedrige Infektionsraten bei gleichzeitig hohem Infektionsschutz der Bevölkerung hätten dazu geführt, dass die 80. Eindämmungsverordnung seit dem 2. April 2020 auch die letzte gewesen sei. Zugleich erinnerte er daran, dass in dieser Zeit auch 3.515 Menschen in Hamburg ihr Leben verloren hätten, "weil sie gestorben sind an Corona oder mit Corona".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.02.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus