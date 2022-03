Hamburg: Maskenpflicht im Unterricht soll am 4. April enden Stand: 27.03.2022 14:49 Uhr An Hamburgs Schulen werden die Corona-Regeln gelockert: Ab dem 4. April sollen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und schulisches Personal die Schutzmasken am Arbeitsplatz im Unterricht abnehmen dürfen.

"Wir bleiben bei unserem vernünftigen und behutsamen Weg: so viel Normalität wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig", teilte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Sonntag mit. Ganz ohne Maske soll es in den Schulen aber auch weiterhin nicht zugehen. Die Regelung soll ähnlich wie derzeit in Restaurants gelten: Wer seinen Platz einnimmt, dürfe die Maske zwar abnehmen, wer umherlaufe, müsse sie dagegen aufsetzen, hieß es von der Schulbehörde.

Wer will, kann die Maske aufbehalten

Ein Zwang zum Abnehmen der Maske bestehe nicht: Wer die Masken aus Sicherheitsgründen weiterhin tragen möchte, dürfe dies tun. Auch bei Musik-, Theater- oder Sportveranstaltungen in Schulen sollen ab dem 4. April die gleichen Regeln gelten, wie auf anderen Bühnen: Die Akteure und Akteurinnen brauchen keine Maske, das Publikum schon.

Lüftungspflicht und Luftfilter bleiben

Die Luftfilter in den Klassenräumen sollen weiter im Einsatz bleiben und es soll auch weiterhin alle 20 Minuten durchgelüftet werden. Schülerinnen und Schüler sollen sich auch im April drei Mal in der Woche in der Schule testen.

"Vorsichtiger als andere Länder"

Der Schulsenator nannte die neue Regeln einen "vernünftigen Kompromiss zwischen dem Wunsch nach Normalität und Sicherheit". Mit der eingeschränkten Maskenpflicht sei man in Hamburg vorsichtiger als die meisten anderen Länder, man schaffe aber für die Schulbeteiligten dennoch eine deutliche Erleichterung. "Gerade das konzentrierte Lernen, Zuhören und Sprechen wird durch die Maske oft sehr eingeschränkt", so der Schulsenator.

Bürgerschaft muss zustimmen

Die Hamburgische Bürgerschaft muss den neuen Maskenregeln am kommenden Mittwoch noch zustimmen. Dann wird darüber entschieden, ob Hamburg zu einem Corona-Hotspot erklärt wird. Hamburgs SPD und Grüne sowie Teile der Opposition haben sich bereits dafür ausgesprochen.

Nach Ferienende viele Ausfälle

Zu Unterrichtsbeginn nach den Frühjahrsferien hatten sich Anfang der Woche viele Lehrkräfte in Hamburg wegen Corona-Infektionen krankgemeldet. Während es vor den Ferien täglich weniger als zehn Lehrer und Lehrerinnen waren, schnellte die Zahl am Montag und Dienstag auf jeweils mehr als 100 Krankmeldungen nach oben. Rabe hatte hatte sich dadurch in seiner Ansicht bestätigt gesehen, dass Schulen oft sicherer als Freizeitangebote seien.

