Hamburg: Kritik an Verwendung der Corona-Hilfen hält an

Kritik an Verwendung der Corona-Hilfen hält an Stand: 09.02.2022 08:47 Uhr Hamburg hat im Zuge der Corona-Krise in großem Stil neue Schulden aufgenommen - und das Geld in zahlreichen Punkten für normale Ausgaben verwendet. Nachdem der Rechnungshof das kritisiert hat, rudert Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) in einigen Punkten zurück.

Zusätzliche Smartphones für die Polizei, Geld für neue Sportstätten, für den Schnellbahnausbau oder für zusätzlichen Platz in Gefängnissen: Das alles hat die Stadt zunächst aus Notfallkrediten für Corona-Maßnahmen begleichen wollen. Doch das gehe nicht, lautet das Urteil des Rechnungshofs. Vieles habe nichts mit Corona zu tun, einige Dinge seien schon lange vor der Pandemie geplant gewesen.

Millionenzuschüsse jetzt doch aus normalem Haushalt

Die Stadt wolle etwa die neue Ausrüstung für die Polizei oder den Millionenzuschuss für die Sanierung des historischen Fischerhauses in Blankenese nun aus dem normalen Haushalt bezahlen, so Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstagabend im Haushaltsausschuss.

Opposition spricht von "Taschenspielertricks"

Der Opposition reicht das aber nicht. Sie kritisiert, dass trotzdem zum Beispiel Mieten für Schulgebäude aus Corona-Notkrediten kämen. Dabei gehe es um zweistellige Millionensummen, so Norbert Hackbusch (Linke). CDU-Haushaltsexperte Thilo Kleibauer spricht von Taschenspielertricks des Finanzsenators.

Der Hamburger Rechnungshof Der Rechnungshof überprüft, ob die Freie und Hansestadt Hamburg ihren Haushalt ordnungsgemäß und sparsam geführt hat. Er prüft auch die landesunmittelbaren Anstalten, etwa die Stadtreinigung oder Stadtentwässerung sowie die Hochschulen. Der Rechnungshof ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, so dass er sich auch offene Kritik am Senat erlauben kann. Mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Rechnungshof beschäftigt, vor allem Juristen, Verwaltungswirte, Finanzwirte, Ingenieure, Kaufleute, Volkswirte und Betriebswirte.

