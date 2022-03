Hamburg: Frühlingsdom startet mit weniger Corona-Beschränkungen

Frühlingsdom startet mit weniger Corona-Beschränkungen Stand: 23.03.2022 14:17 Uhr Am Freitag startet in Hamburg der Frühlingsdom - zum ersten Mal wieder ohne Corona-Zugangsbeschränkungen.

Keine Zäune, keine Einlasskontrollen - auf den ersten Blick wird es ein Dom wie vor der Corona-Pandemie. Damit sich die Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände aber möglichst nicht mit Corona infizieren, gilt für alle ab 14 Jahren eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder ab 7 Jahren sollen eine OP-Maske tragen. Zum Essen und Trinken auf dem Rundgang darf die Maske abgesetzt werden. Nur wer sich in eine der Restaurant-Buden setzt, braucht einen 3G-Nachweis.

Kein Feuerwerk wegen des Ukraine-Kriegs

Auf das Feuerwerk verzichten die Veranstalter wegen des Kriegs in der Ukraine komplett. Um ein Zeichen für Frieden zu setzen, soll es am Abend der Eröffnung am Freitag, den 25. März, um 22.30 Uhr außerdem eine Schweigeminute auf dem gesamten Heiligengeistfeld geben.

Führungen für Kinder aus der Ukraine

Kinder von Ukraine-Flüchtlingen sollen an mehreren Tagen freien Eintritt erhalten. Mehrfach wollen die Schaustellerinnen und Schausteller Gruppen mit etwa 30 Kindern über das Dom-Gelände führen. Dann können die Geflüchteten verschiedene Fahrgeschäfte kostenlos benutzen. Es ist ein kleiner Beitrag, der den Dom-Veranstaltern aber am Herzen liegt, wie Schausteller Sascha Belli betonte.

Dom soll nicht teurer werden

Insgesamt kommen von Seiten der Schaustellenden laut Verbandspräsident Robert Kirchhecker so rund 20.000 Euro an Zuwendungen zusammen. Und das in Zeiten, in denen die Budenbetreiber selbst mit massiv gestiegenen Kosten für Strom, Diesel oder auch Kochzutaten konfrontiert werden. Insgesamt soll der Frühlingsdom dadurch nicht teurer werden. Einzelne Schaustellende werden aber kaum ohne Preiserhöhungen auskommen. Die Dom-Neuheit "Freefall Extrem" zum Beispiel sollte pro Fahrt 6 Euro kosten - jetzt sind es laut Betreiber aber 7 Euro.

Die Öffnungszeiten für den Frühlingsdom:

Der Dom ist montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr geöffnet, freitags und sonnabends von 15 bis 0 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Mittwochs ist Familientag mit Vergünstigungen. Karfreitag bleibt der Dom geschlossen.

Keine Standgebühren für die Buden

Etwa 230 Schaustellerinnen und Schausteller werden dabei sein - 30 mehr als noch beim Winterdom. Denn es gibt wieder mehr Platz, weil an den Eingängen die Zelte und Wartebereiche wegfallen, wie Sören Lemke vom Dom-Referat NDR 90,3 sagte. Die Betreiberinnen und Betreiber müssen keine Standgebühren für ihre Buden zahlen - ein Entgegenkommen der Stadt, die laut Lemke so auf 250.000 Euro verzichtet. Die Regelung soll auch für den Sommerdom gelten.

