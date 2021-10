Einzelhandel und Friseur: Hamburg weitet 2G-Regeln wohl aus Stand: 18.10.2021 17:00 Uhr In Hamburg soll das tägliche Leben ab Sonnabend noch ein Stück einfacher werden - jedenfalls wenn man geimpft ist oder Corona schon überstanden hat: Der Senat will die 2G-Regeln nach Informationen von NDR 90,3 deutlich ausweiten.

Ohne Maske zum Friseur: Das ist vielleicht eine der wichtigsten Erleichterungen für den Alltag von vielen Hamburgerinnen und Hamburgern, die der Senat plant. Voraussetzung wäre, dass der Friseursalon die 2G-Regel einführt. Auch bei anderen körpernahen Dienstleistungen kann für Geimpfte und Genesene auf die Maske wohl ab Sonnabend verzichtet werden, zum Beispiel bei Massagen.

Ohne Maske in viele Läden

Erstmals soll es 2G auch im Hamburger Einzelhandel geben, zum Beispiel in Bekleidungsgeschäften. Ausdrücklich ausgenommen wären aber Geschäfte für den täglichen Bedarf. Also Supermärkte, Discounter, Drogerien und Apotheken. Dort soll es bei der Maskenpflicht bleiben, dort spielt es dann weiterhin keine Rolle, ob man geimpft ist oder nicht.

Alkohol-Verkaufsverbote sollen bleiben

Ebenfalls keine Änderungen soll es bei den Alkoholverkaufs-Verboten an Passanten und Passantinnen geben. Damit will der Hamburger Senat das sogenannte Cornern weiterhin verhindern.

Weihnachtsmärkte sollen wohl 2G und 3G anbieten können

Weihnachtsmärkte sollen selbst entscheiden können, ob sie die 2G- oder die 3G-Regeln anwenden. Die bisherige Corona-Verordnung läuft am Wochenende aus, deshalb will der Senat am Dienstag die Verlängerung und Veränderung der Verordnung beschließen. Ein Aus für alle Corona-Regeln ist trotz einer hohen Impfquote dagegen noch kein Thema.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.10.2021 | 17:00 Uhr