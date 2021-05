"Einer kommt, alle machen mit": Gemeinsam für die Kultur Stand: 12.05.2021 17:14 Uhr Der Initiator von "Einer kommt, alle machen mit", Lars Meier, hat Künstlerinnen und Künstler für den guten Zweck zusammengetrommelt. Sie haben Spenden für Kulturschaffende in Not gesammelt.

von Petra Volquardsen

Rolf Zuckowski macht am Mittwochabend den Anfang. Mit seiner Gitarre sitzt er im leeren Molotow Club auf der Reeperbahn. Zuletzt ist er hier auf dem Kiez 1976 aufgetreten - mit seiner Band The Beathovens. Einen Song aus dieser Zeit singt er nun für die Solidaritäts-Streaming-Show "Einer kommt, alle machen mit 2021". Fast vier Stunden insgesamt dauert das Programm, das eine überaus abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Lesung, Comedy und Theater ist.

Künstler aus ganz Deutschland machen mit

Für den Auftritt von Oliver Kalkofe werden im Winterhuder Fährhaus nach langer Pause endlich mal wieder die Scheinwerfer eingeschaltet. Moderatorin Christine Westermann ist aus Köln in die Markthalle gekommen. Sebastian Krumbiegel von den Prinzen sitzt im Ohnsorg Theater am Klavier.

"Ich freue mich, mitzumachen und die zu unterstützen, denen es noch schlechter geht als mir", sagt der schwedische Jazzpianist Martin Tingvall. Tim Mälzer liest die "Mutter aller Rezepte" vor: das Rezept für Toast Hawaii. Wie beim Eurovision Song Contest gibt Moderator Peter Urban zwischen den Auftritten Informationen zu den Spielorten. Mit im Programm verteilten Aktionen sollen noch mehr Spenden zusammenkommen.

Leere Kulturorte im Scheinwerferlicht

Was der Stream dem Publikum auch nach Hause zaubert: einen Eindruck von den vielen unterschiedlichen Kulturorten in Hamburg, die zurzeit geschlossen sind. Das Allee Theater in Altona, in dem kein Stuhl aussieht wie der andere. Das Molotow, in dem für den Auftritt von Heinz Rudolf Kunze zum ersten Mal ein Flügel auf der Bühne steht. Oder das Ohnsorg Theater, in dem auf den leeren Sitzplätzen im Zuschauersaal farbenfrohe Kostüme über den Lehnen hängen.

Auch Bjarne Mädel und Ina Müller sind dabei

Ina Müller singt in der Wilhelmsburger Honigfabrik und nutzt die Gelegenheit, einen Gruß zu "ihren Shanties" in der Nachbarschaft zu schicken - zum Shantychor, der sie sonst bei "Inas Nacht" begleitet. Tagesthemen-Moderatorin Pina Atalay liest im leeren Zeise Kino einen Kinodialog aus "Pulp Fiction". Gegen Ende gibt es dann noch einen besonders bewegenden Auftritt von Bjarne Mädel.

Was sich alle Beteiligten natürlich am meisten wünschen: dass es schnell wieder möglich ist, all die Kulturorte persönlich zu besuchen. "Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in irgendeinem dieser tollen Theater", sagt Marek Erhardt. Und die Hamburger Sängerin Dota winkt in die Kamera: "Tschüss, wir sehen uns dann live".

Spenden weiter möglich

Spenden für "Einer kommt, alle machen mit 2021" sind weiter möglich. Wer ein Ticket kauft, kann sich den Stream vom Solidaritäts-Festival noch bis zum kommenden Sonntag um 23.59 Uhr ansehen. Wer im Kulturbereich tätig ist und Unterstützung benötigt, kann noch bis zum 5. Juni einen Antrag stellen. Ab Mitte Juni wird dann ein Gremium über die Verteilung der Spenden entscheiden.

Organisator Lars Meier freut sich schon jetzt über den Erfolg. Gleichzeitig hofft er, dass die Hamburger Kultur kein weiteres Festival dieser Art braucht. Und falls es doch noch eines geben sollte - "dann aber bitte mit ganz viel Publikum und ganz vielen Leuten auf der Bühne".

