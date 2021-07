Nach neuer Stiko-Empfehlung: Vorerst keine neuen Impftermine mehr Stand: 02.07.2021 14:12 Uhr Die geplanten Zweit-Impfungstermine mit AstraZeneca sollen bundesweit auf Biontech und Moderna umgestellt werden. Für Hamburg hat dies zur Folge, dass im Impfzentrum zunächst keine neuen Termine zur Erst-Impfung mehr angeboten werden können.

Insgesamt geht es um mehr als 500.000 Zweitimpfungen in Deutschland: Sie alle werden jetzt umgestellt. Von AstraZeneca auf Biontech oder Moderna. Diese Kombination bietet laut Ständiger Impfkommission (Stiko) einen noch besseren Schutz vor der Delta-Variante. Für Hamburg hat die Entscheidung schwerwiegende Folgen.

Rund 50.000 Impfungen müssen ausgetauscht werden

Ab sofort gibt es keinen neuen Termine mehr für Erst-Impfungen im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen. Denn der vorhandene Impfstoff von Biontech und Moderna wird jetzt für die Zweitimpfungen gebraucht, die eigentlich mit AstraZeneca gemacht werden sollten - bei rund 50.000 Impfungen wird der Impfstoff ausgetauscht, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Freitag.

Neue Impftermine erst wieder in zwei Wochen

Sie rechnet damit, dass deshalb erst in zwei Wochen wieder neue Termine vergeben werden können. Für die Menschen, die bereits Termine haben, ändert sich dagegen nichts. Die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission bremst also deutlich die Impf-Kampagne - auch wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitagmittag erklärte, dass genug Impfstoff von Biontech und Moderna für die Umstellung da sei.

Hintergrund sind neue Erkenntnisse, dass eine Kombination mit Biontech oder Moderna bei einem verkürzten Impfabstand noch ein Stück besser sei, als beide Impfungen mit AstraZeneca. Die Ständige Impfkommission hatte mit ihrem Vorgehen die Politik in Deutschland überrascht und unter Handlungsdruck gesetzt.

