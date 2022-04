Corona: Virologe Schmidt-Chanasit widerspricht Lauterbach Stand: 18.04.2022 09:16 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bekommt Gegenwind aus Hamburg. Er hatte in einem Zeitungsinterview vor einer möglichen Killer-Variante des Coronavirus gewarnt, die im Herbst entstehen könnte. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit widerspricht.

Was Lauterbach befürchte, sei ein sehr unwahrscheinliches Szenario, sagte Schmidt-Chanasit NDR 90,3. Der Hamburger Virologe beruft sich dabei auf eine Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Denn es gebe eine breite Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Durch die Impfungen, aber auch durch überstandene Infektionen, so Schmidt-Chanasit. Der Begriff "Killer-Variante" sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als einer Verunsicherung. Wissenschaftler müssten die Lage sachlich beschreiben, auch wenn sie Politiker seien, so der Virologe.

AUDIO: "Killer-Variante": Schmidt-Chanasit kontra Lauterbach (1 Min) "Killer-Variante": Schmidt-Chanasit kontra Lauterbach (1 Min)

Schmidt-Chanasit hatte bereits in den vergangenen Monaten die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert. Auf Twitter bekommt er dafür viel Lob - vielen gilt er aber deswegen auch als Verharmloser der Pandemie-Lage. Zuletzt hatte Schmidt-Chanasit dafür geworben, mehr über die Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu sprechen - und nicht nur über Corona.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.10.2020 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus