Corona: Schulsenator Ties Rabe gegen längere Weihnachtsferien Stand: 22.12.2021 07:00 Uhr Hamburgs Schülerinnen und Schüler stehen vor den Weihnachtsferien - doch sollten die wegen Corona und der Omikron-Variante nicht verlängert werden? Schulsenator Ties Rabe (SPD) findet eine Ferienverlängerung nicht gut.

Mittwoch ist für Hamburgs Schülerinnen und Schüler der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Sollten die Ferien verlängert werden - angesichts Corona und der Omikron-Variante? Schulsenator Ties Rabe hat sich Dienstagabend im Schulausschuss der Bürgerschaft dagegen ausgesprochen.

Den Vorschlag der Ferienverlängerung haben die Hamburger Linken gemacht. Deren gesundheitspolitischer Sprecher Deniz Celik fordert drei Wochen Ferien, um die Corona-Welle zu brechen. Und seine Parteikollegin Sabine Boeddinghaus (Die Linke) vermutete im Schulausschuss, dass ohnehin viele Eltern ihre Kinder in dieser Woche gar nicht mehr in die Schule geschickt haben. "So groß war die Sorge noch nie", so Boeddinghaus. "Wurden viele vielleicht einfach krankgemeldet?", wollte sie von Schulsenator Ties Rabe wissen. Der konnte das im Ausschuss nicht bestätigen. Zahlen lägen dazu nicht vor.

Seelische Verwüstung der Kinder vermeiden

Der Schulsenator findet eine Ferienverlängerung aber auch nicht gut. Denn das käme einer Schulschließung gleich. Und die hätte viel schlimmere Folgen. Kinderärzte und Psychologen würden schon jetzt von seelischen Verwüstungen bei den Kindern sprechen. Hamburgs Schulen seien sicher. Und um noch sicherer zu sein, werde nach den Ferien anfangs drei statt zwei Mal in der Woche auf Corona getestet, kündigte Rabe an.

