Corona: Schüler wollen weiter Präsenzpflicht in Hamburg Stand: 26.01.2022 06:49 Uhr Die Corona-Zahlen steigen stark an und erreichen täglich Rekordwerte. In Berlin wurde am Dienstag die Präsenzpflicht an Schulen aufgehoben. Für Hamburg wäre das ein falscher Schritt, sagt die Vertretung der Hamburger Schülerinnen und Schüler.

Bei der SchülerInnenkammer versteht man die Sorgen vieler Eltern, dass die Schulen in der derzeitigen Pandemielage nicht mehr sicher sein könnten. Doch Jacob Pensky vom Vorstand der Hamburger SchülerInnenkammer gibt zu bedenken: "Wenn wir die Präsenzpflicht aufheben, dann sagen wir, wir sind nicht sicher, ob Schulen sicher sind. Und das wäre ein ganz falsches Signal."

Probleme durch Homeschooling

Er sieht auch viele Probleme, die durch eine Aufhebung der Präsenzpflicht entstehen: "Es ist ja derzeit nicht wirklich eine Lösung da, wie man dann, wenn man Zuhause bleibt, aufgrund der aufgehobenen Präsenzpflicht lernt in demselben Tempo mit derselben Qualität wie das eben in der Schule stattfinden kann." Vergessen werde dabei auch die gravierenden psychischen Schäden, die auch gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern entstanden seien. Das lange Zuhause bleiben, und keine Freunde sehen können führe zu Gesundheitsproblemen bis hin zu dramatisch mehr Selbstmordversuchen bei Jugendlichen.

Schulsenator und Schüler auf einer Linie

Auch Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte in der vergangenen Woche betont, dass Hamburg an der Präsenzpflicht in Schulen festhält. Dass die Hamburger SchülerInnenkammer jetzt zur gleichen Einschätzung kommt wie Schulsenator Ties Rabe - das stört sie nicht.

