Corona: Mehr als die Hälfte der Hamburger Jugendlichen geimpft

Corona: Mehr als die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen geimpft Stand: 19.11.2021 06:45 Uhr Das Impfen von Schülerinnen und Schülern in Hamburg kommt voran. Bei den 12- bis 17-Jährigen haben bis jetzt mehr als die Hälfte mindestens eine Spritze gegen Corona bekommen.

7.500 Impfdosen sind an den staatlichen Stadtteilschulen und Gymnasien gespritzt worden - jeweils mit Einwilligung der Eltern. An mehr als drei Viertel der weiterführenden Schulen waren schon Impfteams im Einsatz, an fast 50 der 122 Schulen sind die Impfaktionen sogar schon abgeschlossen. Für Kinder unter 12 Jahren gibt es in Deutschland noch keinen zugelassenen und empfohlenen Impfstoff.

Rabe appelliert an ungeimpfte Eltern

Schulsenator Ties Rabe (SPD) ruft jetzt ungeimpfte Erwachsene dazu auf, sich solidarisch mit den Kindern zu zeigen: Nur so sei für alle endlich wieder ein normales Leben möglich.

Regelmäßige Tests auch für geimpfte Schüler?

Eine Folge der Impfaktionen macht jetzt den Lehrkräften Sorgen: Vollständig geimpfte Schüler müssen in Hamburg nicht mehr getestet Die Befürchtung ist, dass nun unentdeckte Infektionen in die Schulen getragen werden könnten. Die Lehrergewerkschaften in Hamburg fordern deshalb regelmäßige Tests auch für Geimpfte an Schulen.

Mehr Infektionen bei Schülern

Unterdessen ist die Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen an Schulen leicht gestiegen: In den vergangenen zehn Tagen wurden fast 790 gemeldet. In der Zeitspanne davor (vom 2. bis 11. November) waren es rund 680. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf Infektionsketten innerhalb von Hamburger Schulen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.11.2021 | 07:00 Uhr