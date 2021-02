Corona: Lockdown wird auch in Hamburg bis 7. März verlängert Stand: 10.02.2021 20:20 Uhr Die geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden bis auf wenige Ausnahmen bis zum 7. März fortgeführt. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Gesprächen am Mittwoch geeinigt.

Bislang sind die Corona-Regeln bis zum 14. Februar befristet. Die geltenden Kontaktbeschränkungen und auch Schließungen von Geschäften werden nun um mindestens drei Wochen verlängert. Eine Ausnahme soll es für Friseure geben, die unter strikten Hygiene-Auflagen bereits am 1. März wieder öffnen können.

Schulen: In Hamburg bis zu den Märzferien keine Änderungen

Wann es welche Öffnungsschritte in Schulen und Kindertagesstätten geben soll, wird nicht bundeseinheitlich geregelt. Im Rahmen ihrer Kultushoheit sollen die Bundesländer über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Kita-Angebots entscheiden, heißt es in dem Beschluss. Für Hamburgs Schulen gibt es vorerst aber keine Änderungen, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwochabend sagte. Bis zu den Märzferien laufe es wie bisher. Bereits am Dienstag hatte Schulsenator Ties Rabe (SPD) betont, dass man in der Hansestadt bis zu den Märzferien "im jetzigen Modus" bleiben werde. Kurz vor den Ferien noch einmal das gesamte Schulsystem auf neue Beine zu stellen, sei nicht vernünftig. Hamburg hat als einziges Bundesland ab Anfang März zwei Wochen Ferien.

Weitere Öffnungschritte erst ab Inzidenz von höchstens 35

Bund und Länder sehen die Möglichkeit für weitergehende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erst bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dann sollten der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können. Bislang war immer eine Inzidenz von unter 50 der Maßstab, weil dann die Infektionsketten wieder nachverfolgt werden könnten, wie es hieß. Grund für das vorsichtigere Vorgehen sind die höchst ansteckenden Corona-Mutationen, die inzwischen auch in Deutschland kursieren. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder wollen am 3. März über weitere Schritte beraten.

Tschentscher warnte vor Lockerungen

Tschentscher hatte bereits im Vorfeld der Gespräche gesagt, ohne ein fundiertes wissenschaftliches Wissen über die neuen Corona-Mutationen könne es kaum Lockerungen des Lockdowns geben. "Wir werden keine nennenswerten Lockerungen so lange beschließen können, bis wir eine fundierte Einschätzung haben, in welcher Geschwindigkeit sich die Virus-Mutationen in Deutschland verbreiten und welchen Beitrag sie dann leisten für das Infektionsgeschehen", betonte Tschentscher. Erst danach könne über Lockerungsschritte, Öffnungskonzepte oder Perspektivpläne entschieden werden.

