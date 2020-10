Corona-Krise: Hamburg droht Ausweitung der Maskenpflicht Stand: 09.10.2020 13:36 Uhr Wenn der sogenannte Inzidenzwert drei Tage in Folge über 35 liegt, will Hamburg die Corona-Maßnahmen verschärfen. Die Maskenpflicht in Gastronomie und Einzelhandel könnte ab Montag für alle gelten.

Bislang ist das Personal von der Maskenpflicht in gastronomischen Einrichtungen und im Einzelhandel ausgenommen. Auch bei allen sonstigen Veranstaltungen und in Gebäuden mit Publikumsverkehr sowie an öffentlichen Plätzen, an denen es zu größeren Ansammlungen und Enge kommt, könnte es eine Verpflichtung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes geben. Voraussetzung für die Verschärfung ist, dass der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen an drei Tagen in Folge bei über 35 liegt.

Gesichtsvisiere keine ausreichende Alltagsmaske

Laut der Hamburger Gesundheitsbehörde soll es dann zudem eine Maskenpflicht an Orten geben, wo wiederholt gegen Corona-Regeln verstoßen wurde - zum Beispiel auf der Schanze oder auf St. Pauli. Gesichtsvisiere sollen bei weiter steigenden Infektionszahlen nicht mehr als ausreichende Alltagsmaske anerkannt werden. Sie würden nur noch ausnahmsweise zulässig sein, beispielsweise für Menschen mit Behinderungen.

VIDEO: Corona: Der aktuelle Stand zur Maskenpflicht (2 Min)

Tschentscher bittet um Einhaltung von Corona-Regeln

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat um Verständnis für eine mögliche Verschärfung der Corona-Regeln geworben. Sie seien gut begründet und wirksam gegen die Ausbreitung des Virus. "Mit ihrer konsequenten Einhaltung können wir eine erneute umfassende Einschränkung des öffentlichen Lebens wie im Frühjahr verhindern", sagte Tschentscher. Er nimmt am Freitag an einer Telefonkonferenz der Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie Regierungschefs und -chefinnen von elf großen deutschen Städten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil. Dort soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

