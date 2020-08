Stand: 21.08.2020 09:32 Uhr - NDR 90,3

Corona: Keine Reihentests in Hamburger Kitas

Regelmäßige Reihentests in Kitas, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder Flüchtlingsunterkünften wird es in Hamburg nicht geben. Das hat jetzt die Gesundheitsbehörde noch einmal klargestellt. Durchgetestet wird nur, wenn Infektionen in den Einrichtungen nachgewiesen werden.

Corona: Warum wird in Kitas nicht reihenweise getestet? NDR 90,3 - 21.08.2020 09:00 Uhr Warum führt die Gesundheitsbehörde in Kitas, Schulen und Flüchtlingseinrichtungen nicht reihenweise Corona-Tests durch? NDR 90,3 Reporterin Frauke Reinig beantwortet die wichtigsten Fragen.







Verunsicherung wegen steigender Corona-Zahlen

Dabei wächst die Verunsicherung bei Eltern und Angehörigen angesichts steigender Fallzahlen. Und auch viele Betreiber von Einrichtungen wissen nicht immer, was zu tun ist. Zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter meldet, dass ein Kumpel aus der wöchentlichen Skatrunde positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Quarantäne wird jeweils im Einzelfall abgewogen

Die Gesundheitsämter prüfen im Einzelfall, wie intensiv der Kontakt war und entscheiden dann, ob Quarantäne und Test vorsorglich sein müssen. In solchen Fällen dann gleich immer Reihentests am Arbeitsplatz der Betroffenen durchzuführen, sei aber nicht sinnvoll. heißt es aus der Gesundheitsbehörde. Die Test-Ressourcen der Stadt müssten geschont werden, um schnell reagieren zu können, wenn es wirklich einen Infektionsherd gebe.

Labore müssen Test-Ergebnisse schnell liefern können

Würde zum Beispiel bei einer Erzieherin, einem Erziehern oder einem Kind in einer Kita eine Corona-Infektion festgestellt, so würde natürlich die ganze Einrichtung durchgetestet, heißt es aus der Behörde. Die Betroffenen müssten dann aber auch schnell ein Ergebnis bekommen und das gehe eben nicht, wenn die Labore der Stadt überlastet sind.

