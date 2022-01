Corona: Hamburgs Opposition kritisiert Booster-Kampagne Stand: 05.01.2022 07:52 Uhr Wer in Hamburg bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, das sind etwa 40 Prozent der Erwachsenen, muss keine Extra-Test machen. Aber: Das Boostern kommt in unserer Stadt nur schleppend voran.

Das kritisiert unter anderem Dennis Thering, CDU-Franktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft. "SPD und Grüne schaffen es erkennbar nicht, Boostern und Impfen in Hamburg gut zu organisieren", sagte Thering am Dienstag. "Nur zwei ostdeutsche Bundesländer haben noch niedrigere Booster-Impfquoten, dabei ist Boostern gegen Omikron entscheidend." Der Senat sei in der Pflicht, "endlich für genügend niedrigschwellige Impfangebote zu sorgen und diese gerade auch auf minderjährige Impfwillige auszuweiten".

AUDIO: Kritik an Hamburgs Booster-Kampagne (1 Min)

Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Deniz Celik, begrüßte zwar die vom Senat angekündigte Ausweitung der 2G-Regel, kritisierte aber die fehlenden Testmöglichkeiten. Auch die Ausnahme für Geboosterte helfe kaum, "denn gerade beim Boostern hinkt Hamburg fast allen anderen Bundesländern hinterher", sagte Celik. Krzysztof Walczak, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, warf dem rot-grünen Senat vor, die Stadt "in eine katastrophale Sackgasse" hineinzuführen. "Mit der Testpflicht für Genesene und Geimpfte wird sich der angespannte Zustand in Gastronomie, Kultur und Sport weiter verschärfen: Denn pro forma dürfen Restaurants, Theater und Sporthallen offen bleiben, aber in der Praxis wird das Publikum immer weiter verkleinert", sagt er.

Forderung nach mehr Testzentren

Auch die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein forderte den Senat auf, dafür zu sorgen, "dass in jedem Quartier wieder Testzentren öffnen, auch um Sportvereine, Kneipen und Restaurants nicht noch mehr unter den Corona-Folgen leiden zu lassen."

