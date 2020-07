Stand: 24.07.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Corona: Hamburgs Kitas legen Hygiene-Konzept vor

Kita-Kinder in Hamburg können nach den Sommerferien wieder uneingeschränkt in die Kindertagesstätten gehen. Nach Angaben der Sozialbehörde soll der reguläre Kita-Betrieb am 6. August wieder anlaufen. Für den Normalbetrieb nach den Sommerferien liegt jetzt das Hygiene-Konzept vor.

Kita-Kinder müssen keine Masken tragen

Die Kita-Kinder werden von dem Hygiene-Konzept im besten Fall kaum etwas merken: Sie müssen und sollen keine Masken tragen und können toben und spielen wie früher. Wenn sie alt genug sind, sollen ihnen die Erzieherinnen und Erzieher aber zeigen, dass sie möglichst in die Armbeuge husten und niesen und dass sie sich regelmäßig die Hände waschen. Außerdem sollen sie möglichst in festen Gruppen betreut werden.

Ausflüge und Übernachtungen verboten

Verboten sind erst einmal nur Ausflüge mit Übernachtungen. Und wenn ein Kind krank ist, darf es nicht in die Kita - diese Regel gab es aber auch schon vor Corona. Ein Schnupfen zählt aber nicht dazu. Eltern können auch wieder wie früher ihr Kind bei der Eingewöhnung begleiten. Sie müssen dann allerdings Masken tragen.

Das Hygiene-Konzept wurde zusammen mit den Kita-Trägern erarbeitet. Der Paritätische Wohlfahrtsverband, als einer der Dach-Verbände, ist sehr zufrieden mit den Regeln.

Eltern müssen wieder volle Kita-Beiträge zahlen

Mit der Rückkehr zum Regelbetrieb können Mütter und Väter in Hamburg auch wieder die volle Stundenzahl bei der Betreuung einfordern, die ihre Kita-Gutscheine ausweisen. Dafür müssen sie ab August dann auch wieder die vollen Beiträge zahlen.

