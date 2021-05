Corona: Hamburger Senat will weitere Lockerungen beschließen Stand: 18.05.2021 06:52 Uhr Angesichts niedriger Corona-Fallzahlen will der Hamburger Senat heute weitere Lockerungsschritte bekannt geben. Unter anderem soll zu Pfingsten die Außengastronomie wieder öffnen dürfen.

Hamburg wagt die nächsten Öffnungen, weil der Inzidenzwert seit Tagen sinkt. Am Montag war er erstmals seit Mitte Oktober vergangenen Jahres wieder unter die Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gefallen. Die Details der nächsten Lockerungen werden heute bei der Landespressekonferenz vorgestellt. NDR.de überträgt sie ab 12.30 Uhr auf dieser Seite per Livestream.

Früher als ursprünglich geplant soll etwa die Außengastronomie bereits zum kommenden Pfingstwochenende wieder öffnen, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Sonntag angekündigt hatte. Ursprünglich war dies erst in einem dritten Öffnungsschritt in einem Monat geplant.

Öffnungen im Einzelhandel

Auch in den Einzelhandel soll wieder etwas mehr Leben kommen. Wer einkaufen will, braucht aber einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Geklärt werden müssen aber noch eine Reihe von Fragen. Beispielsweise, ob man für den Einzelhandel und die Gastronomie zwingend die Luca-App zur elektronischen Kontakt-Nachverfolgung braucht.

Maskenpflicht in Parks fällt weg

In Parks und Grünanlagen kann die Maske demnächst in der Tasche bleiben - sie zu tragen wird nur Pflicht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Dem Stufenplan des Senats zufolge sollen auch wieder fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen können.

Außerdem ist auch die Wiederzulassung sogenannter körpernaher Dienstleistungen und des praktischen Fahrunterrichts geplant. Ferner sollen wieder bis zu 20 Kinder Sport im Freien und bis zu 10 Erwachsene kontaktfreien Gruppensport an der frischen Luft treiben dürfen. Kindergeburtstage können wieder mit bis zu zehn Kindern unter zwölf Jahren gefeiert werden. Außerdem sollen mehr soziale Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit, außerschulische Bildungsangebote sowie kulturelle und sportliche Veranstaltungen im Freien möglich werden.

