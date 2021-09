Hamburger Senat berät mögliche Änderungen der 2G-Regeln Stand: 21.09.2021 06:25 Uhr Der Hamburger Senat berät heute noch mal über die Corona-Regeln. Die aktuelle Verordnung der Stadt läuft Ende der Woche aus - bis Sonnabend muss es eine neue geben.

Große Änderungen sind allerdings nicht zu erwarten, der Senat will auch weiterhin am 2G-Optionsmodell festhalten, also deutlich mehr dort erlauben, wo nur Geimpfte und Genesene zusammenkommen.

In Hamburg steht eine ähnliche Regelung wie in Schleswig-Holstein, wo bei 3G alle Corona-Regeln wegfallen, nicht zur Debatte. Wenn es weitere Lockerungen gebe, dann für die 2G-Option, heißt es aus der Senatskanzlei und der Sozialbehörde.

Fällt die Maskenpflicht in Innenräumen bei 2G?

Aufgehoben werden könnte etwa die Maskenpflicht in Innenräumen. Noch mal verlängert wird voraussichtlich die Übergangsregel für Kinder und Jugendliche, die bis jetzt noch ungeimpft an 2G-Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Nach sechs Wochen sollte diese Ausnahme auf den Prüfstand - da bisher aber erst rund ein Viertel der Kinder geimpft ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie bereits Anfang Oktober fällt. Für das Ende der Ausnahmeregel sollte es dann auch auf jeden Fall reichlich Vorlauf geben, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.09.2021 | 07:00 Uhr